Tập đoàn TTC đầu tư 30.000 tỷ đồng cho siêu dự án Selavia Phú Quốc

Ra mắt vào giữa năm 2021, dự án Khu phức hợp Selavia nhanh chóng định hình phong cách riêng nhờ tích hợp trọn vẹn mô hình nghỉ dưỡng "ALL IN ONE" cộng hưởng cùng những giá trị hiện hữu tạo nên sự khác biệt trên thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đầy sôi động tại thành phố biển đảo Phú Quốc.

"Selavia - Sen vàng nơi đảo ngọc" là dự án hiếm hoi sở hữu một tổ hợp vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng - mua sắm với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 30.000 tỷ đồng thuộc khu phức hợp đa chức năng với quy mô lên tới 300 hecta. Cùng với sự chuyển mình của đảo ngọc, Selavia chính là một vùng đất mới đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ thu hút và chinh phục bất cứ ai đặt chân tới nơi đây. TTC Phú Quốc - Thành viên của Tập đoàn TTC may mắn được sở hữu và phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trên vùng vịnh hiếm có này.

Để mang đến chất lượng hoàn hảo nhất, TTC Phú Quốc đã mời các chuyên gia thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia đội ngũ phát triển dự án như: Surbana (Singapore), Southland Development (Mỹ), Kume Design (Nhật Bản), Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HOSE: SCR; công ty thuộc hệ thống TTC với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản). Đặc biệt là đảo nhân tạo hình hoa sen vô cùng độc đáo, đây chính là đảo nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam, là biểu tượng của Selavia và cũng là dấu ấn sáng tạo đỉnh cao của nhà tư vấn đến từ Hà Lan - Royal Haskoning vốn nổi danh với kết cấu Đảo cọ tại Dubai.

Với Selavia, TTC Phú Quốc mong muốn tạo ra một quần thể du lịch đóng góp cho địa phương một điểm đến ấn tượng tại Phú Quốc, phục vụ nhu cầu của người dân không chỉ khách du lịch với sứ mệnh mang đến giá trị thiết thực phục vụ cho sự phát triển của địa phương, qua đó mang lại sự hài lòng, thịnh vượng cho nhân viên, khách hàng và đối tác.

Khu phức hợp Selavia trên đảo hoa sen nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

Được biết, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Selavia kiến tạo đảo nhân tạo hình đóa sen vàng tượng trưng cho sự thanh khiết, tao nhã. Đây cũng được xem là biểu tượng đặc trưng làm nên thương hiệu của Selavia, đánh dấu sức sáng tạo đỉnh cao, có ý nghĩa mang đến cho chủ nhân nguồn sinh khí hội tụ, may mắn và thịnh vượng.



Theo đại diện TTC Land: Nổi bật tại Phú Quốc, Selavia được ví như một kiệt tác kiến trúc mang phong cách Tropical khi kết hợp hài hòa nắng - gió - nước - cây xanh. Không gian thoáng đãng tại Selavia giúp tối ưu lượng ánh sáng thiên nhiên, cùng tầm nhìn ôm trọn cảnh quan biển ngọc chính là những yếu tố "chiều lòng" chủ nhân, giúp tái tạo năng lượng và cảm hứng sáng tạo.

Tổng quan dự án Selavia Phú Quốc

Selavia tọa lạc tại Vịnh Đầm, ấp Suối Lớn, Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, được định hướng hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng du lịch cao cấp với nhiều tiện ích, từ biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, resort, shophouse tới trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên biển, nhà hàng, cụm dịch vụ tiện ích 4 sao hoạt động 24/7, nhà hát con sò…



Trong khát vọng bồi đắp miền sống chu toàn, Selavia mang đến không gian trải nghiệm ấn tượng với tổ hợp phố thương mại - dịch vụ - mua sắm - giải trí quy mô lớn nhờ thiết kế không gian mở ngoài trời, vượt ra khỏi khuôn mẫu của những trung tâm thương mại trong nhà kính truyền thống. Khách hàng sẽ được tận hưởng không gian mua sắm hiện đại, năng động giữa thiên nhiên khoáng đạt, bất tận. Song song đó, khu chợ đêm rực rỡ đèn hoa cũng là điểm giao thương sôi động, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến đây để thưởng lãm và mua sắm.

Môi trường biển đảo thơ mộng của Phú Quốc tạo điều kiện thuận lợi phát triển hệ thực vật nguyên sinh phong phú, cho nên bầu không khí tại Selavia cũng vì thế mà trong lành, mát mẻ. Tận dụng ưu thế này, Selavia đã khéo léo bố trí các tiện ích gắn liền với sức khỏe và tinh thần của cư dân như hồ cảnh quan cây xanh, khu camping cắm trại hướng biển… tất cả đều là những yếu tố thiết lập lên giá trị đắt giá của dự án.

"Selavia là nơi cộng đồng cư dân thành đạt có cùng sở thích sống xanh - sống khỏe dễ dàng kết nối với nhau. Riêng với các nhà đầu tư, Selavia được xem như "cơ hội thức thời" sinh lợi và trú ẩn tài chính an toàn trong bối cảnh dự đoán lạm phát gia tăng", đại diện TTC Land chia sẻ thêm.

Về tiềm năng và gia tăng giá trị theo thời gian, "Selavia - Sen vàng nơi đảo ngọc" được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao bởi sức hút đến từ dòng tiền đầu tư vào thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.