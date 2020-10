15 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn tại khu vực ven biển Đà Nẵng

Theo đó, chiều 7/10, tàu Đông Bắc 22 trên hành trình từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Bình Thuận đã bị hỏng lái trên vùng biển Đà Nẵng, thuyền trưởng xin cho tàu vào vịnh Đà Nẵng để tránh trú gió và sửa chữa.



Tàu đã thả 2 neo nhưng do sóng to, gió lớn, tàu đang bị kéo rê neo, bánh lái đã bị hỏng. Đến rạng sáng 8/10, tàu Đông Bắc 22 bị mắc cạn. Thuyền trưởng đã liên lạc, báo cáo tình hình với các cơ quan chức năng để tìm hướng khắc phục sự cố.

Tàu chở hàng cùng 15 thuyền viên đang bị mắc cạn tại khu vực biển Nam Ô (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ghi nhận của PV Dân Việt tại khu vực biển Nam Ô, quận Liên Chiểu, tàu mắc cạn cách bờ khoảng 500m, nhiều tàu đánh cá của ngư dân cũng đã tiếp cận được với chiếc tàu này.

Tàu Đông Bắc 22 (trọng tại 22.000 tấn) thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc (Quảng Ninh), thuyền trưởng là ông Nguyễn Minh Tùng. Tàu chở 21.200 tấn than cám và 101,676 khối dầu D.O, và 1.343 lít dầu nhờn, hiện tại không có sự cố tràn dầu. Trên tàu có 15 thuyền viên, hiện tất cả đều an toàn.

Trong ngày 11/10, do ảnh hưởng mưa bão nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận để hỗ trợ tàu Đông Bắc 22. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để ứng cứu, xử lý kịp thời nếu diễn biến xấu hơn trong những ngày tới.

Tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ tối 6/10. Ngoài ra, đơn vị cũng thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền trên biển.

Trưa 9/10, có 4 tàu bị nạn gồm có các tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS, ĐNa 90988-TS.

Đến tối 9/10, đã cứu được 6 thuyền viên của 03 tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS. Hiện nay, tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu ĐNa 90988-TS.

Tính đến 7h ngày 12/10 còn 8 tàu/79 lao động đang hoạt động trên biển (Khu vực QĐ Hoàng Sa: 3 tàu/32 lao động; ven biển Huế - Đà Nẵng: 4 tàu/37 lao động; ven biển Bình Thuận: 1 tàu/10 lao động), các phương tiện đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.