Tên trộm bị treo lơ lửng trên trụ điện

Trước đó khoảng 10 giờ 30 ngày 20/7, Điện lực Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) nhận được tin báo của nhân dân về vụ tai nạn điện xảy ra tại trạm biến áp 50kVA - 22/0,4kV (khu vực thôn An Lâm, xã Thăng Phước). Điện lực Hiệp Đức đã lập tức thông tin nhanh đến chính quyền và Công an xã Thăng Phước, đồng thời cử người đến hiện trường.



Tên trộm bị điện giật treo lơ lửng và lúc được đưa đến bệnh viện.

Tại hiện trường, mọi người phát hiện một thanh niên bị bỏng rất nặng đang nằm tại khu vực trạm biến áp và đang được người dân chăm sóc. Qua xác minh, người bị nạn là Đỗ Hồng Đ. (34 tuổi, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Ngoài nạn nhân bị điện giật thì tại hiện trường còn có 1 kìm cộng lực, 1 bao tải đựng các sợi cáp đồng nối đất chống sét van 24kV đã bị cắt rời và một xe máy.

Qua xác minh nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do Đỗ Hồng Đ. trong khi cắt trộm dây cáp điện đã vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện và bị điện 22kV phóng ngã dẫn đến kẹt lại trên mặt máy biến áp. Người này may mắn được người dân phát hiện và kịp thời đưa xuống đất để chăm sóc.

Phương tiện và tang vật của vụ trộm.

Sau đó, Công an xã Thăng Phước và chính quyền địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Điện lực Hiệp Đức cũng đã phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, đồng thời khôi phục lưới, cấp điện lại cho khách hàng trong khu vực sau sự cố trên.