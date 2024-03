Tết rừng của người Mông giữa khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu có gì đặc sắc?

Nà Hẩu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu và là nơi định cư lâu đời của các dòng họ người Mông.

Những năm qua, rừng luôn là nguồn sống, che chở cho đồng bào dân tộc Mông trong xã. Theo quan niệm của người Mông Nà Hẩu, rừng là tất cả, là nguồn sống, là mái nhà che chở, là chỗ dựa tinh thần của cả cộng đồng, rừng tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho mọi người. Giữ cánh rừng luôn tươi tốt cũng chính là giữ cho dân bản luôn bình an, no ấm.

Đoàn rước lễ lên khu rừng thiêng để thực hiện nghi lễ cúng rừng của người Mông Nà Hẩu. Ảnh: Mỹ Vân

Để bảo vệ rừng cũng như phát huy phong tục, tập quán truyền thống lâu đời của người Mông Nà Hẩu, hằng năm, người dân trong xã đều tổ chức Tết rừng. Tết rừng được dựa trên ý nghĩa lịch sử truyền thống và tập tục lâu đời của dân tộc Mông với ý nghĩa cảm tạ trời đất, cảm ơn thần rừng thần núi, cầu mong các vị thần che chở.

Theo truyền thống, Tết rừng Nà Hẩu sẽ được tổ chức vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng hằng năm. Ảnh: Mỹ Vân.

Tết rừng Nà Hẩu năm 2024, huyện Văn Yên sẽ tổ chức với quy mô cấp huyện với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc, phát huy giá trị văn hóa của người Mông bản địa như: Phiên chợ quê với quy mô 25 gian hàng là các sản phẩm được bán do bà con tự trồng, chăm sóc hoặc hái lượm trên rừng; thi đấu và biểu diễn các trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ của người Mông; trồng cây để phát triển du lịch địa phương...

Ngoài ra, trong khuôn khổ Tết rừng Nà Hẩu năm nay còn tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch gắn với giá trị truyền thống và quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên Nà Hẩu cho du khách bốn phương, trưng bày ảnh “Đất và người Văn Yên”.

Bà con người Mông tổ chức Tết rừng và cùng nhau ăn Tết ngay tại khu rừng thiêng của bản mình. Ảnh: Mỹ Vân.

Đặc biệt nhất trong chuỗi hoạt động dịp Tết rừng Nà Hẩu, đó là việc người dân, chính quyền cùng nhau thực hiện nghi lễ cúng rừng, Hội thề giữ rừng và ăn Tết rừng của người dân tộc Mông. Các hoạt động này sẽ được tổ chức đồng thời vào buổi sáng và trưa 9/3 tại khu rừng thiêng của các thôn bản trên địa bàn xã.

Năm nay, UBND huyện Văn Yên sẽ tổ chức Tết rừng của người Mông, xã Nà Hẩu năm 2024 từ ngày 8/3 - 9/3 (tức ngày 28 - 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên với chủ đề: "Độc đáo Tết rừng của người Mông Nà Hẩu". Các hoạt động Trong Tết rừng Nà Hẩu năm 2024 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách thập phương.