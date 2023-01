Trong sáng ngày 27/1 (ức mùng 6 tháng Giêng), tại khu vực Hồ chứa nước Khe Lọng (xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ), Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với huyện Ba Chẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quỹ Mão 2023 gắn với trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa có giá trị kinh tế cao.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với huyện Ba Chẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quỹ Mão 2023 gắn với trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Bùi My Người dân huyện Ba Chẽ hào hứng tham gia Tết trồng cây do Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phát động. Ảnh: Bùi My

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền vận động hội viên nông dân và nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi trồng rừng cây gỗ lớn, vừa phát triển kinh tế nâng cao thu nhập gia đình, vừa góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bảo vệ nguồn sinh thủy.



Từ đó, thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ tham gia trồng cây tại khu vực Hồ chứa nước Khe Lọng (xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ). Ảnh: Bùi My



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ động viên bà con chuyển đổi từ trồng rừng cây gỗ nhỏ sang trồng rừng cây gỗ lớn. Ảnh: Bùi My

Theo ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng, góp phần chủ động phòng chống thiên tài, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

"Vì vậy trong những ngày vui Tết, đón xuân Qúy Mão 2023, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, cộng đồng doanh nghiệp, HTX và toàn thể nhân dân hăng hái hưởng ứng tham gia Tết trồng cây một cách thiết thực, hiệu quả" – ông Đỗ Mạnh Hùng phát biểu.

Việc chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bảo vệ nguồn sinh thủy. Ảnh: Bùi My

Nhiều bà con đồng thuận ủng hộ chủ trương chuyển đổi sang trồng lim, lát, dổi và cây bản địa. Ảnh: Bùi My



Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ và các đại biểu cùng bà con nhân dân đã tiến hành trồng mới 14ha cây lát hoa tại khu vực Hồ chứa nước Khe Lọng.

Trong năm 2023 huyện Ba Chẽ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Ảnh: Bùi My

Cũng trong ngày 27/1, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức ra quân trồng 7,3ha cây lim xen canh cây dược liệu tại xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ.

Tại đây, Hội Nông đân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu cho hội viên nông dân.

Đồng thời, Hội Nông đân tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ cây lim giống triển khai mô hình trồng rừng gỗ lớn gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh nguồn nước năm 2023 cho nông dân.

Bên cạnh đó, trao hợp đồng liên kết xây dựng mô hình điểm về trồng cây gỗ lớn xen canh với cây dược liệu giữa doanh nghiệp với Hội Nông dân. Theo đó, doanh nghiệp ký hợp đồng hỗ trợ 100% giống cây dược liệu, tập huấn quy trình kỹ thuật, thu mua, bao tiêu sản phẩm đầu ra của cây dược liệu cho bà con.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phát động Tết trồng cây tại xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Cùng với 7,7ha lim xanh đã trồng năm 2022 trên địa bàn huyện Ba Chẽ, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh xác định lấy đây là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963- 30/10/2023) và chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trao cây giống cho bà con xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Theo ông Đỗ Ngọc Nam, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh, bởi đặc thù huyện Ba Chẽ phù hợp với cây dược liệu, do vậy Hội Nông dân đã phối hợp cùng một số đơn vị sản xuất, cung cấp giống cây dược liệu để trồng một số loài cây phù hợp dưới tán rừng, phát huy tối đa lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng của nơi đây.

Có thể nói rằng, việc trồng xen canh cây dược liệu dưới tán rừng cây gỗ lớn là một giải pháp rất phù hợp khi chuyển hóa từ rừng cây gỗ nhỏ, ngắn ngày sang rừng cây gỗ lớn, dài ngày.

"Trong thời gian sắp tới, bên cạnh tuyên truyền lợi ích của việc trồng rừng gỗ lớn, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ sinh kế để bà con từng bước chuyển hóa sang trồng rừng gỗ lớn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm những giải pháp hỗ trợ để việc chuyển đổi này thực sự mang lại lợi ích cho bà con." – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Được biết, ngay sau chương trình phát động cấp huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Chẽ sẽ đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây tại đơn vị vào ngày 28/1.