Thái Bình ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, giữ "kho báu" ngoài đồng ruộng

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), tổng diện tích sản xuất lúa năm 2025 dự kiến khoảng 2.205 nghìn ha, giảm 23 nghìn ha so với năm 2024, diện tích giảm do chuyển đổi một phần sang cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn và một phần chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp (làm đường giao thông, khu công nghiệp, khi đô thị,…). Trong đó: vụ Đông Xuân 1.052 nghìn ha, giảm 7,0 nghìn ha so với năm 2024; vụ Hè Thu 171,0 nghìn ha, giảm 3 nghìn ha so với năm 2024; vụ Mùa 982 nghìn ha, giảm 13,0 nghìn ha so với năm 2024;

Năng suất: Dự kiến đạt khoảng 58,8 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với năm 2024. Trong đó: vụ Đông Xuân 64,7 tạ/ha tương đương với năm 2024; vụ Hè Thu 53,6 tạ/ha tương đương với năm 2024; vụ Mùa 53,3 tạ/ha cao hơn 3,2 tạ/ha so với năm 2024;

Sản lượng: Dự kiến sản lượng 12,960 triệu tấn, tăng 194 nghìn tấn so với 2024. Trong đó: vụ Đông Xuân 6,806 triệu tấn giảm 45 nghìn tấn so với năm 2024; vụ Hè Thu 917 nghìn tấn, giảm 15 nghìn tấn so với năm 2024; vụ Mùa 5,237 triệu tấn, cao hơn 254 nghìn tấn so với năm 2024.