Theo đó, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ từ ngày 1 - 4/7/2024 và từ đêm 28/7 - 31/7/2024 nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Cầu dâng cao gây ra tình trạng sạt lở bờ hữu sông Cầu, chiều dài khu vực sạt lở khoảng 868 m, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, tài sản, hoa màu, đất ở và sản xuất của 18 hộ dân với 70 nhân khẩu thuộc xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình.

Mưa lớn trong đầu tháng 7/2024 đã khiến mực nước sông Cầu dâng cao. Ảnh: Hà Thanh

Trước tình huống cấp bách, UBND tỉnh Thái Nguyên đưa ra nhiều biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn về người và tài sản tại khu vực sạt lở. Đồng thời, thường xuyên cập nhật diễn biến cảnh báo theo tình hình thực tế, bố trí lực lượng canh gác 24/24h, thông báo đến người dân những vị trí nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ xảy ra, cũng như tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh khi xảy ra mưa lũ, kịp thời tổ chức sơ tán ngay các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây sạt lở bờ sông Cầu thuộc địa phận xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình gây đe doạ về người và tài sản cho nhiều hộ dân. Ảnh: Hà Thanh

Cùng với đó, xây dựng phương án để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở bờ sông Cầu tại xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. UBND tỉnh Thái Nguyên giao UBND huyện Phú Bình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các biện pháp ứng phó trên. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại khu vực nêu trên... Phối hợp với UBND huyện Phú Bình và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng phương án để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở bờ sông Cầu tại xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình.

UBND tỉnh Thái Nguyên công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Cầu do mưa lũ tại xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Ảnh: Hà Thanh

Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước được giao hướng dẫn, phối hợp, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra theo Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.