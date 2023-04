Thái Nguyên: Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ báo công dâng Bác tại ATK Định Hoá

Hòa trong không khí thi đua lập thành tích kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế lao động, 78 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 28/4/2023, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm bác Hồ tại ATK Định Hoá. Ảnh: HND huyện Đồng Hỷ

Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ lần thứ XII, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX và Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân trên toàn địa bàn huyện Đồng Hỷ đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những kết quả, thành tựu đáng khích lệ trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt rất cao như: Chỉ tiêu kết nạp mới được 2.827 hội viên đạt 188,5%, vượt 88,5% so với Nghị quyết Đại hội; Hỗ trợ, hướng dẫn thành lập 35 mô hình kinh tế tập thể, gồm: 9 HTX, 18 tổ hợp tác, 8 tổ hội nghề nghiệp đạt vượt 600% so với Nghị quyết Đại hội; Trực tiếp và phối hợp tổ chức mở 21 lớp đào tạo, dạy nghề cho 724 lượt hội viên, nông dân đạt 144,8% vượt 44,8% so với Nghị quyết Đại hội; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật được 250 buổi cho 12.608 lượt cán bộ, hội viên nông dân đạt 126%, vượt 26% so với Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã tích cực triển khai đến hội viên nông dân các phong trào thi đua như: Phong trào ''Nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" đã vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất, đóng góp nhiều ngày công lao động làm đường giao thông, sửa chữa kênh mương... góp phần vào xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện.

Kết quả, đến nay đã có 11/12 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" đã trở thành động lực quan trọng giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh trong nông dân, nông thôn và của từng địa phương.

Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ dâng lễ tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Ảnh: HND huyện Đồng Hỷ

Đến nay, trên toàn huyện Đồng Hỷ đã có 34.155 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua, trong đó có 17.678 hộ gia đình đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp bằng 51,8% so với hộ đăng ký.

Đặc biệt, trong quý I/2023, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo 15/15 đơn vị Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần hăng hái thi đua lao động, sản xuất cho hội viên nông dân trên địa bàn toàn huyện.

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện đã tạo sự tin tưởng, gắn bó giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tập hợp nông dân, nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân, hoạt động công tác và chất lượng tổ chức Hội Nông dân các cấp, xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy cho hội viên và nông dân.