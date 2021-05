Thái Nguyên: Trồng cây chát chát theo cách này, năng suất tăng 20%, thu nhập của nông dân cũng tăng theo

Năng suất chè VietGAP tăng 20%

Mô hình trồng chè VietGAP của Chi hội nghề nghiệp trồng chè xóm Đồng Ngõ, xã Bản Ngoại là một trong những mô hình hiệu quả được Hội ND huyện Đại Từ hỗ trợ từ Quỹ HTND.

Ông Lương Văn Tình- Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp trồng chè xóm Đồng Ngõ cho biết: Thực hiện theo hướng dẫn của các cấp hội nông dân, chúng tôi đã thành lập chi hội nghề nghiệp với 30 thành viên tham gia.

Từ nguồn Quỹ HTND, hội viên nông dân trồng chè ở huyện Đồng Hỷ đã mạnh dạn đầu tư trồng chè. Ảnh:Thu Hà

Đáng chú ý, ngay sau khi thành lập, Chi hội trồng chè xóm Đồng Ngõ đã được đầu tư cho vay 1 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương Hội. Từ đây, các hội viên có điều kiện để cải tạo những diện tích chè đã già cỗi, thay thế bằng các giống chè mới như LDP1, Keo Am Tích, Long Vân… cho năng suất cao hơn khoảng 20% so với giống cũ, đạt 2,7 tấn chè tươi/ha.

"Bà con còn đầu tư thêm cả hệ thống tưới chè bằng van xoay để làm chè đông, cho giá trị cao gấp 2-3 lần chè thông thường. Chúng tôi bảo nhau tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng với đó là chuyển dần sang làm chè an toàn và đến thời điểm này, đã có 7ha chè của Chi hội được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP"- ông Tình phấn khởi cho biết.

Hiện Hội ND huyện Đại Từ đang quản lý hơn 4,5 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND, nhận ủy thác với các ngân hàng trên địa bàn huyện trên 390 tỷ đồng, cho trên 6.700 lượt nông dân vay vốn. Ông Trần Văn Mỳ - Chủ tịch Hội ND huyện Đại Từ cho biết: Trên cơ sở tư vấn, hỗ trợ của Hội ND, nhiều bà con nông dân đã tự nguyện liên kết xây dựng các tổ hợp tác, HTX trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, các cấp Hội của huyện đã trực tiếp và phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ nông dân xây dựng được 15 HTX, 14 tổ hợp tác và một số tổ liên kết, tổ hội nghề nghiệp tại các địa phương.

Nông dân trồng chè phấn khởi

Tại huyện Đồng Hỷ, tổng số vốn vay Quỹ HTND do Hội ND huyện quản lý là 4,2 tỷ đồng, với 10 dự án cho 96 hộ vay. Bà Dương Thị Thu Hằng- Phó Chủ tịch Hội ND huyện Đồng Hỷ cho biết: Quỹ HTND đang triển khai ở 3 cấp là T.Ư, tỉnh và huyện. Hằng năm, ở cả 3 cấp đều triển khai các dự án, chương trình dựa trên nhu cầu thiết thực của các hội viên. Đối tượng được tiếp cận nguồn vốn phải là nhóm hộ hội viên (tối thiểu từ 5 hộ trở lên) có cùng mục đích (cùng chăn bò, trồng chè...).

Riêng trong năm 2020, Hội ND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức giải ngân được 4 dự án với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng cho 37 hộ vay vốn. Trong đó, 1 dự án từ nguồn Quỹ HTND T.Ư là 300 triệu đồng với 10 hộ vay; 2 dự án từ nguồn Quỹ HTND tỉnh 900 triệu đồng cho 20 hộ vay; 1 dự án từ nguồn Quỹ HTND huyện là 300 triệu đồng cho 7 hộ vay.

Được vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND, gia đình ông Nguyễn Đức Trọng (ở tổ dân phố số 4, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ) đã đầu tư sản xuất chè. Ông Trọng cho biết: Đầu tư cho cây chè đòi hỏi kinh phí khá lớn, từ tiền phân bón, công thu hái, máy móc sao sấy... Do đó, khi Hội ND triển khai dự án vay vốn Quỹ HTND của T.Ư Hội thì các hộ trồng chè như ông Trọng rất phấn khởi.

"Vay vốn Quỹ HTND có ưu điểm là thời gian vay dài (3 năm), thủ tục nhanh gọn mà chúng tôi còn được vay theo hình thức tín chấp, không có tài sản cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn vay" - ông Trọng vui vẻ cho biết.

Theo lãnh đạo Hội ND huyện Đồng Hỷ: Để phát huy hiệu quả được nguồn vốn này, thời gian qua, các cấp Hội ND Đồng Hỷ thường xuyên khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn và ưu tiên lựa chọn những hộ chăm chỉ lao động sản xuất, có trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn để phát triển kinh tế.