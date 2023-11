Thái San tiết lộ lý do luôn nhận mình là người Đà Lạt dù cha gốc Nghệ An, mẹ gốc Huế Thái San tiết lộ lý do luôn nhận mình là người Đà Lạt dù cha gốc Nghệ An, mẹ gốc Huế

Thái San tiết lộ với Dân Việt chuyện anh có mặt tại Đà Lạt vào đúng dịp diễn ra Liên hoan phim Việt Nam. Nam tài tử rất hào hứng chờ đợi được tham gia vào sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa nhân kỷ niệm 130 năm thành lập thành phố Đà Lạt quê mình.

Được biết, anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp nhưng anh sẽ có mặt tại Việt Nam, cụ thể là tại Đà Lạt vào đúng dịp Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 23. Trước đây, khi còn là diễn viên, anh từng tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần nào chưa?

- Tôi biết về LHPVN như Liên hoan phim được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1970 tại Hà Nội. Từ năm 1970 đến năm 2007, LHPVN được tổ chức 2 hoặc 3 năm/lần và từ năm 2007 đến nay, được tổ chức đều đặn 2 năm/lần, quy mô cũng như uy tín của LHP mỗi lúc một lớn hơn. LHP là "ngày hội" của điện ảnh Việt Nam, nơi quy tụ các nhà làm phim Việt Nam với nhiều giải thưởng được trao tặng… Nhưng phải thú thực là khi nhận được câu hỏi này của bạn, tôi cũng ngỡ ngàng bởi không hiểu tại sao trước đây, khi còn là diễn viên điện ảnh, đóng rất nhiều phim vào thập niên 1990, tôi lại chưa có cơ duyên góp mặt trong LHPVN lần nào. Có lẽ vì quá bận đóng phim và đi hát mỗi đêm ở các tụ điểm ca nhạc nên tôi không còn thời gian cho các hoạt động khác. Cho đến hôm nay, ngồi suy nghĩ lại chuyện không sắp xếp được thời gian để tham gia LHPVN, tôi cho đó là một thiếu sót lớn của bản thân. Thái San hồi còn là sinh viên trường Đại học Đà Lạt. Ảnh: NVCC Cảm xúc của anh thế nào khi được góp mặt, với tư cách là một khán giả, trong Liên hoan phim Việt Nam lần này tại Đà Lạt? - Ở LHP có các chương trình như triển lãm, chương trình chiếu phim ngoài trời tạo cơ hội cho công chúng Đà Lạt cùng tham gia… Vì thế, tôi rất vinh dự được tham gia LHPVN. Niềm vui của tôi được nhân lên gấp đôi vì có cơ hội gặp lại bạn bè là đồng nghiệp đóng phim trước đây. Ngoài ra, LHPVN lần thứ XXIII lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt nhân kỷ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển còn mang ý nghĩa thúc đẩy hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch, khiến những người làm điện ảnh và kiêm làm du lịch như tôi hết sức phấn khởi, hào hứng. Anh có cha là người gốc Nghệ An, mẹ gốc Huế, bản thân cũng đã lập nghiệp ở Sài Gòn một thời gian dài nhưng anh luôn nhận mình "chính là người Đà Lạt". Vì sao vậy? - Gia đình của tôi ở Đà Lạt từ xưa đến nay. Tôi lớn lên tại Đà Lạt, học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học tại Đà Lạt. Và tôi khởi nghiệp làm nghệ sĩ cũng tại Đà Lạt khi tôi bắt đầu đi hát ở các vũ trường thời điểm còn đang là sinh viên khoa Hóa trường đại học Đà Lạt và đóng bộ phim đầu tiên vào năm 1989 là phim "Đằng sau một số phận" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, cũng tại Đà Lạt. Tôi nói giọng Đà Lạt, là giọng nói tổng hợp nhiều vùng miền nhỏ nhẹ, rõ ràng từng chữ và không mang đặc trưng của riêng một vùng nào cả. Dù sống ở nhiều nơi và hiện đã định cư ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn y chang phong cách người Đà Lạt: hiền lành, thật thà, thiện lương. Đà Lạt trải qua quá trình hình thành, phát triển cùng sự tác động của môi trường tự nhiên, xã hội đã tạo ra phong cách người Đà Lạt có những nét đặc trưng từ dáng vẻ bên ngoài đến chiều sâu tâm hồn. Đà Lạt là mảnh đất yêu thương với biết bao ưu ái, khí hậu mát mẻ, phong cảnh thơ mộng, cho nên người Đà Lạt hiền hòa và do ảnh hưởng phần nào của nền văn hóa Pháp nên dân Đà Lạt rất giỏi tiếng Pháp. Lối sống rất Tây tại Đà Lạt cũng khiến người Đà Lạt sống an yên, thanh lịch, cởi mở và mến khách, rất hợp với du lịch. Chính vì vậy, tôi chính là người Đà Lạt và tôi mãi mãi sẽ là người Đà Lạt. Thái San (trái) và Việt Trinh trong phim "Sao em nỡ vội lấy chồng" bối cảnh quay tại Đà Lạt. Ảnh: NVCC Đà Lạt có nhiều ý nghĩa với anh, có thể coi đó là "tình yêu lớn" của anh. Nếu có thể thì anh hãy nói rõ hơn cảm xúc của bản thân với "tình yêu lớn" đó? - Đà Lạt có nhiều ý nghĩa đối với tôi và là "tình yêu lớn" của tôi. Ý nghĩa nhất, tình yêu lớn nhất đồng nghĩa với tình yêu quê hương. Tôi ở Đà Lạt nhiều năm, lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm gắn bó nên Đà Lạt ở trong trái tim tôi hiển nhiên đã trở thành quê hương yêu dấu của tôi. Dù xa xứ, trong tâm trí tôi Việt Nam luôn là Tổ quốc và hình ảnh quê quán Đà Lạt vẫn luôn là hình ảnh quê hương đầu tiên làm tôi xao xuyến. Tình yêu thứ hai tại Đà Lạt cũng rất quan trọng chính là tình cha, bởi vì tôi đã sống ở Đà Lạt từ nhỏ đến lớn trong sự đùm bọc, dạy bảo, nuôi dưỡng, giáo dục của cha tôi. Sau Hiệp định Paris năm 1973, nhận bằng Tiến sĩ tại Pháp xong là cha tôi mang các con trở về Việt Nam sống và làm việc cho đến ngày hôm nay. Suốt thời thơ ấu, tôi đã sống với cha tôi. Nên bây giờ đối với tôi, Đà Lạt là quê cha, là nơi tôi nghĩ đến hình ảnh cha - người đã dạy dỗ tôi trong khung cảnh Đà Lạt, trong môi trường học ở Đà Lạt nhiều năm. Tình yêu thứ ba có lẽ là những tình yêu của tuổi trẻ mơ mộng của một chàng trai Đà Lạt mới lớn. Năm 11 tuổi, đang học lớp 6, tôi đã có người yêu là cô bạn cùng lớp và chúng tôi trao đổi thư tình qua lại mỗi ngày. Sau đó, tôi có nhiều những tình yêu mơ mộng thoáng qua khác tại Đà Lạt, kể ra đây sợ dài dòng, chắc tôi xin hẹn sẽ có dịp khác sẽ tâm sự nhiều hơn. Có lẽ do Đà Lạt có nhiều phong cảnh đẹp, đồi thông reo rì rào, hồ nước gió vi vu, nên con trai Đà Lạt cũng mơ mộng, lãng mạn, đa tình. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn giữ liên lạc với rất nhiều bạn người Đà Lạt, trong đó có cả những người bạn thân tôi yêu đến nay vẫn còn ở Đà Lạt. Thái San hồi là sinh viên khoa Hóa tại Đại học Đà Lạt Ảnh: NVCC

Lần cuối cùng anh về thăm Đà Lạt là khi nào? Anh cảm nhận Đà Lạt hiện nay có gì khác so với Đà Lạt trong quá khứ (thời điểm anh sinh sống)? - Lần cuối cùng tôi về thăm Đà Lạt là năm 2012. Trong cảm nhận của tôi, Đà Lạt vẫn là Đà Lạt. Tôi vẫn nhận ra Đà Lạt, những khu phố xưa, những con đường dọc đồi, những địa điểm ở Đà Lạt, khu xóm tôi ở dốc đá Đa Thiện Đà Lạt vẫn còn nguyên vẹn. Đà Lạt ngày hôm nay sầm uất, thịnh vượng hơn ngày xưa. Ngày hôm nay Đà Lạt có rất nhiều các công trình xây dựng mới, đường sá, nhà cửa, khách sạn, khu du lịch, dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ. Đà Lạt bây giờ đông dân hơn ngày xưa. Khách du lịch đến Đà Lạt mỗi lúc mỗi đông hơn. Đà Lạt đã trở thành một điểm đến du lịch quan trọng của cả nước. Thái San là tài tử điện ảnh nổi tiếng thời những năm 90. Ảnh: NVCC Có lẽ kinh tế du lịch tại Đà Lạt là mũi nhọn và đang tiến triển đi lên, là điều đáng mừng và khiến người Đà Lạt cảm thấy vui vì đời sống kinh tế của người dân Đà Lạt ngày hôm nay đã khá hơn ngày xưa. Bên cạnh đó là nhiều vấn đề nảy sinh tại Đà Lạt cũng do phát triển đô thị quá nhanh, chẳng hạn như ô nhiễm môi trường. Ngày xưa khi còn là học sinh đi học ở Đà Lạt, tôi thường xuyên đi bơi ở hồ Xuân Hương, ở hồ Thung lũng Tình yêu (Đập 3 Đa Thiện), ở hồ Chiến Thắng... Các hồ nước lúc đó trong và sạch, chúng tôi tha hồ ngụp lặn. Ngày hôm nay, các hồ nước tại Đà Lạt ô nhiễm nặng, có lẽ do thiết kế đô thị xung quanh các hồ. Trung tâm thành phố Đà Lạt xây dựng đô thị quá dữ dội, đồi cỏ và cây xanh ở trung tâm thành phố không còn nhiều như ngày xưa. Có lẽ muốn thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp thiên nhiên và hít thở được bầu không khí trong lành, bây giờ phải đi xa trung tâm Đà Lạt nhiều cây số. Địa điểm nào ở Đà Lạt mà anh yêu thích và luôn nhớ nhất khi nhắc đến Đà Lạt? Vì sao? - Đó là Thung lũng Tình yêu, là một trong những thắng cảnh thơ mộng nhất tại Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía bắc nơi có đập Đa Thiện quy tụ những dòng suối nhỏ chảy từ đồi núi cao thành hồ Đa Thiện trong vắt uốn quanh thung lũng rợp bóng thông xanh. Từ thuở còn là học sinh phổ thông tại Đà Lạt cho đến khi là sinh viên trường đại học Đà Lạt, tôi thường xuyên dậy lúc 4 giờ 30 sáng và chạy bộ từ nhà ở dốc đá Đa Thiện vào đến tận Thung lũng tình yêu, sau đó nhảy xuống bơi hồ. Tôi học và biết bơi nhờ các hồ nước ở Đà Lạt. Ngày đó, nước hồ trong veo, buổi sáng tinh mơ khi bơi hồ rất khoẻ, không lạnh vì nước hồ ấm hơn bầu khí quyển của màn sương lúc ban mai. Nơi chân trời xa lúc sáng sớm, những ngọn núi toả sáng dần ánh bình minh, trên mặt hồ khói sương toả nhẹ như khói mây, khiến người bơi có cảm giác lâng lâng. Poster phim Đằng sau một số phận - bộ phim đầu tiên Thái San tham gia, bối cảnh quay tại Đà Lạt. Bộ phim đầu tiên, được coi là bước ngoặt đưa anh đến với nghề diễn viên là phim "Đằng sau một số phận" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, quay tại Đà Lạt. Nếu một lần nữa có cơ hội được tham gia trong một bộ phim về Đà Lạt, có câu chuyện, nhân vật, bối cảnh quay ở Đà Lạt thì anh mong ước mình đóng vai gì và bộ phim sẽ nói về điều gì? - Bộ phim đầu tiên tôi tham gia là phim "Đằng sau một số phận" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, quay tại Đà Lạt năm 1989. Tôi đến với điện ảnh cũng rất vô tình. Lúc đó, chị họ tôi là chị Thanh Lan đóng vai chính trong phim và khi đoàn phim lên Đà Lạt chọn cảnh quay, chị Thanh Lan đã giới thiệu tôi với đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Sau đó, ông cho tôi đóng vai kép nhí của Thanh Lan trong phim. Lúc đó, tôi còn trẻ măng và chưa qua trường lớp học diễn xuất nào, không ngờ đạo diễn Lê Hoàng Hoa lại đồng ý và tôi được vào đóng luôn 3 phân đoạn phim suốt 3 ngày quay với hai diễn viên Thanh Lan và Trần Quang. Sau phim đầu tiên, tôi quyết định về Sài Gòn và thi đậu vào trường Nghệ thuật Sân khấu II khóa 13 lớp diễn viên kịch nói, đồng thời tôi cũng thi đậu vào lớp diễn viên điện ảnh trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. - Tôi học hai trường cùng lúc được gần một năm thì các đạo diễn phim đến trường kêu đi đóng phim và tôi đã đi đóng phim liên tục, đóng rất nhiều phim suốt thập niên 1990, trở thành diễn viên điện ảnh từ hồi nào không hay luôn. Tôi đóng 3 phim có bối cảnh quay tại Đà Lạt. Ngoài phim đầu tiên "Đằng sau một số phận", còn 2 phim nữa là "Sao em vội lấy chồng" và phim "Chị em sinh đôi". Nếu một lần nữa được tham gia trong một bộ phim có câu chuyện, nhân vật, bối cảnh quay ở Đà Lạt thì tôi mong ước mình đóng vai một người Đà Lạt sau nhiều năm xa xứ được trở về Đà Lạt để ôn lại kỷ niệm xưa và đi tìm lại những người thân yêu vẫn còn ở đó. Đặc biệt là bộ phim phải nêu rõ ý nghĩa dù đi đâu thì đi, cuối cùng con người Việt Nam vẫn luôn mong mỏi ngày được trở về với quê hương, mà cụ thể với phim này, là quê hương Đà Lạt. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ! Trần Nghĩa: "Chuyện nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp nữ là không thể báo trước" 13/11/2023 15:17

