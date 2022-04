Tháng 4, gửi tiền ngân hàng nào có lãi suất tiết kiệm cao nhất?

Tháng 4, lãi suất tiết kiệm cao nhất 7,6%/năm

Khảo sát của Dân Việt ngày đầu tiên của tháng 4 cho thấy, biểu lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng thương mại đã nhích nhẹ so với cùng thời điểm của tháng trước.

Chẳng hạn như tại tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), lãi suất tiết kiệm tại quầy từ 10/3 đã tăng 0,1-0,3 điểm % ở các kỳ hạn dài.

Chẳng hạn, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,9% lên 6,1%/năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng cũng tăng 0,2 điểm %, lên 6,35%/năm – đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhà băng này ở thời điểm hiện tại. Với hình thức tiết kiệm online, lãi suất cao nhất tại OCB là 6,75%/năm.

Tuy nhiên, đây cũng chưa phải mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trên thị trường hiện nay.

Tháng 4, lãi suất tiết kiệm cao nhất 7,6%/năm. (Ảnh: LT)

Thống kê cho thấy, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vẫn đang là quán quân về lãi suất tiết kiệm, với lãi suất tiết kiệm cao nhất là 7,6%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho món tiền gửi có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.

Nằm trong TOP 2 về lãi suất tiết kiệm cao nhất gồm ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và ACB, với lãi suất 7,1%/năm. Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất này điều kiện tại Techcombank và ACB có sự khác biệt lớn.

Tại Techcombank, khách hàng gửi tiết kiệm 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, với mức tiền gửi từ 999 tỷ trở lên và cam kết không được tất toán trước hạn mới được áp dụng mức lãi suất này. Trong khi đó, khách hàng của ACB chỉ cần gửi từ 100 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) có lãi suất tiết kiệm cao nhất trong "Top 3" với 7%/năm.

Một số ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất gần 7%/năm như ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) 6,99%/năm; ngân hàng TMCP Quân đội (MB) 6,9%/năm; ngân hàng TMCP Bắc Á 6,8%/năm; ngân hàng TMCP Kienlongbank 6,75%/năm...

Với nhóm các ngân hàng lớn là ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), lãi suất tiết kiệm vẫn giữ ổn định.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại 4 ngân hàng này là 5,6%/năm áp dụng tại Vietcombank, VietinBank và 5,5%/năm tại Agribank, BIDV.

Việt Nam sẽ tăng lãi suất sớm hơn kỳ vọng trước những áp lực toàn cầu, cũng như trong nước. (Ảnh: Bizlive)

Lãi suất tăng "nhiệt", tiền dân cư lại "đổ" về ngân hàng

Không chỉ trên thị trường dân cư, báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của Chứng khoán SSI cho biết, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm dưới áp lực thanh khoản trong hệ thống bị thiếu hụt trước Tết Nguyên đán.

Thanh khoản tại thời điểm hiện tại đã tương đối ổn định và chỉ mang tính thiếu hụt cục bộ ở một số ngân hàng nhỏ, tuy nhiên lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh tín dụng cho dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Các chuyên gia SSI cho rằng, nhiều khả năng mặt bằng lãi suất này đang thiết lập mặt bằng mới, cao hơn nhiều so với bình quân trong năm 2021.

Cũng theo SSI, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dữ liệu mới nhất về số liệu tăng trưởng M2, huy động và tín dụng trong hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, cập nhật đến cuối tháng 1/2022, M2 đạt hơn 13,7 triệu tỷ đồng, tăng 2,59% so với cuối năm 2021 (tương đương 12,7% so với cùng kỳ). Quy mô huy động vốn tăng nhẹ so với cuối 2021 (tăng 0,32%), trong đó, quy mô tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 1,21% do yếu tố mùa vụ (Tết Nguyên đán).

Ngược lại, tiền gửi của dân cư ghi nhận tăng 1,95%, cao hơn với mức tăng trung bình 1,25% tháng 1 hàng năm trong giai đoạn trước dịch từ năm 2015 đến 2020.

Mặc dù số liệu huy động vốn cần phải quan sát thêm, mức tăng trưởng tiền gửi từ khu vực dân cư trong tháng 1 cho thấy dòng vốn có thể đang quay trở lại hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm cũng đã tăng nhẹ khoảng 25 – 50 điểm cơ bản so với cuối năm 2021.

Dẫn số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4,03%, tính tới ngày 21/3/2022, cao hơn nhiều so với mức 1,47% của cùng kỳ. Đây cũng đồng thời là mức tăng thời điểm tháng 3 cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Các nhà phân tích tại Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, đây là nguyên nhân đã đẩy mặt bằng lãi suất lên cao.

Do đó, giới phân tích cho rằng, Việt Nam sẽ tăng lãi suất sớm hơn kỳ vọng trước những áp lực toàn cầu, cũng như trong nước.

Ngân hàng không lo thiếu vốn rẻ

Mặc dù lãi suất tiết kiệm nhích dần, song các ngân hàng cho rằng, không lo thiếu vốn giá rẻ để đẩy mạnh cho vay trong năm 2022, kể cả trước kế hoạch tăng 6-7 lần lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Lãi suất tiết kiệm tăng, các ngân hàng vẫn không lo thiếu vốn rẻ. (Nguồn: TCB)

Chẳng hạn tại Techcombank, lãnh đạo nhà băng này cho biết khi lãi suất huy động ngân hàng tăng thì về lý thuyết, người gửi thay vì đầu tư vào các tài khoản rủi ro như cổ phiếu, trái phiếu thì họ sẽ chuyển sang phần tiền gửi có kỳ hạn, an toàn hơn và lãi suất cũng tương xứng.

Và nếu lãi suất tăng thì tiền gửi không kỳ hạn (CASA) – nguồn vốn rẻ vẫn sẽ không ảnh hưởng. Bởi mục tiêu chủ yếu của CASA là để giao dịch chứ không phải để hưởng lãi suất.

Không chỉ CASA, vùng vốn rẻ trong hoạt động ngân hàng hiện nay còn được xác định mở rộng ở các kỳ hạn như 1 tuần, 2 tuần, khi mà lãi suất ở đây cũng chỉ quanh 0,2%/năm – mức lãi suất rất thấp.