Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thuận An khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng nghi dùng súng bắn khiến 1 người bị thương.



Tối 24/9, nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy đến khu vực phòng trọ trên địa bàn phường Bình Hòa, TP Thuận An, để nói chuyện với 2 thanh niên khác.

Mã tấu các đối tượng vứt lại tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Minh.

Lúc này, nhóm thanh niên bất ngờ rút vật nghi là súng và mã tấu tấn công 2 thanh niên. Hậu quả, một người bị bắn, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thanh niên bị bắn gục được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP Thuận An có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Qua điều tra, cảnh sát xác định giữa 2 nhóm thanh niên này có mâu thuẫn về tiền bạc, nên đã hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra sự việc.