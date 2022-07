Thanh Sơn - Đại uý Vũ trong phim Đấu trí bật mí cảnh quay "căng não", khó nhằn trên phim

Thanh Sơn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia các dự án phim "gây sốt" như Chạm tay vào nỗi nhớ, Đừng bắt em phải quên, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, 11 tháng 5 ngày...

Gương mặt hiền lành, điển trai khiến Thanh Sơn thường xuyên được các vị đạo diễn "đo ni đóng giày" cho những vai diễn trai ngoan, "soái ca". Thời gian gần đây, Thanh Sơn thu hút sự quan tâm của khán giả khi vào vai Đại uý Vũ trong bộ phim Đấu trí, phát sóng trên khung giờ vàng của VTV.

Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Thanh Sơn để lắng nghe những bật mí thú vị về vai diễn lần này của anh.

Đại uý Vũ trong phim Đấu trí (Ảnh: Nhà sản xuất).

Lần đầu tiên Thanh Sơn vào vai chiến sĩ công an thực thụ trong phim Đấu trí

Khán giả luôn nhớ đến Thanh Sơn trên màn ảnh với những vai hiền lành, trai ngoan, "soái ca". Giờ đây, anh tiếp tục vào vai một công an chính trực trong phim Đấu trí. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Thanh Sơn đảm nhận vai công an, anh có những áp lực như thế nào?

- Nói chính xác thì đây là lần thứ 2 Thanh Sơn vào vai công an, lần đầu tiên là nhân vật Tài "đơ" trong phim Chạm tay vào nỗi nhớ. Đây là một bộ phim khai thác đời sống, tình cảm và những trải nghiệm đặc biệt của các sinh viên trường Học viện Cảnh sát Nhân dân. Lần này xuất hiện trong phim Đấu trí, tôi đã được lên hàm Đại uý rồi, trở thành một chiến sĩ công an thực thụ.

Tất nhiên, khi vào vai công an tưởng là dễ mà không phải vậy. Công an là vai diễn khó nhằn, bên cạnh sự đòi hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hình ảnh của người công an cần chỉn chu, đúng chuẩn điều lệnh nhưng không được khô cứng. Đó cũng là thách thức lớn cho những diễn viên lần đầu vào vai công an trên màn ảnh.

Tôi không quá áp lực việc khán giả nhìn nhận như thế nào, tôi chỉ áp lực việc mình phải làm sao để thể hiện tốt hơn vai diễn trước của mình. Những điều thiếu sót tôi đã rút ra từ vai diễn trước thì trong phim mới tôi không cho phép bản thân được lặp lại.

Thanh Sơn lần đầu vào vai một chiến sĩ công an thực thụ. (Ảnh chụp màn hình)

Không áp lực về đánh giá từ khán giả mà chỉ áp lực với chính những vai diễn của mình. Việc tự tạo áp lực cho chính mình có khiến bạn căng thẳng khi làm việc?

- Bản thân tôi khi quyết định chọn kịch bản phim Đấu trí tôi đã biết chắc đây là sẽ một bước đi có nhiều áp lực. Bởi thế mạnh của tôi không phải là thể loại phim giống như Đấu trí và vai một chiến sĩ công an. Khán giả quen mặt với tôi ở thể loại phim tình cảnh chứ không phải là phim chính luận như thế này. Nhưng đúng là tôi thích làm việc phải có áp lực, phải có thử thách thì bản thân mới tiến bộ lên được.

Đúng là diễn xuất thì cần sự thoải mái trong cảm xúc và tư tưởng. Nhưng để bản thân thỏa mãn với chính mình quá lâu cũng sẽ tạo ra sự nhàm chán và thiếu sáng tạo.

Giờ nghỉ ngơi sau khi ghi hình của các diễn viên Thanh Sơn, Xuân Phúc, Doãn Quốc Đam. (Ảnh: FBNV)

Nếu như nói rằng, Đại uý Vũ là một vai diễn đặc biệt, có dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Thanh Sơn thì liệu có đúng?

- Đúng là Đại uý Vũ đặc biệt với Sơn bởi vì vai diễn này khác biệt hoàn toàn so với tôi ngoài đời và khác hoàn toàn so với những vai diễn trước đây mà tôi từng thể hiện. Nhưng cũng nhờ cơ hội vào vai Đại uý Vũ mà tôi có kinh nghiệm hơn trong diễn xuất. Còn việc liệu Đại uý Vũ có trở thành dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất hay không thì còn phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả. Khi vai diễn của mình được khán giả nhớ đến lúc ấy mới được coi là "dấu ấn quan trọng".

Cảnh quay khiến dàn diễn viên "căng não" trong phim Đấu trí

Vậy để vào vai một Đại uý vừa chỉn chu nhưng không khô cứng, Thanh Sơn đã chắt lọc những chất liệu diễn xuất từ đâu để đưa vào vai Đại uý Vũ trong Đấu trí?

- Tôi là một diễn viên, suốt ngày gắn liền với sân khấu và máy quay, nhưng khi về đến nhà, có thời gian là tôi sẽ xem phim, tất cả các thể loại phim luôn. Bởi vậy mà chất liệu diễn xuất tôi quan sát được từ các diễn viên cũng giúp ích cho mình rất nhiều.

Đặc biệt là phim truyền hình Việt Nam từ xưa đã khai thác rất tốt đề tài hình sự. Chắc chắn là loạt phim Cảnh sát hình sự đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với rất nhiều khán giả Việt. Từ đó cũng đã có những nghệ sĩ gạo cội rất thành công khi vào vai chiến sĩ công an như NSƯT Văn Báu, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Khương Đức Thuận, NSƯT Thế Bình... Là một diễn viên trẻ tôi cũng học hỏi lối diễn xuất và cách làm việc từ những "cây đa, cây đề" trong nghề.

Quan trọng nhất là khi làm phim Đấu trí luôn có đoàn cố vấn theo sát để giúp cho diễn viên thể hiện đúng hình ảnh một chiến sĩ công an nhân dân. Công an là một vai diễn khó và cũng rất nhạy cảm, chỉ sai một chút về điều lệnh cũng sẽ khiến hình ảnh chiến sĩ trên màn ảnh bị sai lệch ngay.

Những cảnh quay trong cuộc họp khiến dàn diễn viên "căng não". (Ảnh chụp màn hình)

Đây cũng là một bộ phim quy tụ nhiều gương mặt gạo cội của phim Việt như: NSND Trung Anh, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, diễn viên Vĩnh Xương, diễn viên Anh Tuấn... Thanh Sơn đã học được điều gì từ những tiền bối của mình?

- Các nghệ sĩ mà tôi có cơ hội làm việc cùng trong phim đều là những thần tượng của tôi từ khi còn nhỏ. Được làm việc chung với các anh là cơ hội may mắn của tôi. Tôi học được ở những bậc tiền bối đi trước một tình yêu và sự nghiêm túc khi làm nghề.

Những cảnh quay đầu khi thực hiện ở Lào Cai chúng tôi được đi theo đoàn phim, được lo chỗ ăn chỗ nghỉ thoải mái, thư thả để làm việc. Nhưng các anh, các chú vì vướng bận cả công việc kinh doanh nên có khi sáng sớm đã lái xe từ Hà Nội lên Lào Cai để đóng vài cảnh phim, đến chiều tối lại tự lái xe về Hà Nội. Dù vất vả là thế nhưng khi vào cảnh ai nấy đều nghiêm túc và làm việc với năng lượng rất tích cực. Những diễn viên trẻ như tôi nhìn thấy điều đó và cũng là bài học và được truyền cảm hứng làm nghề từ những bậc tiền bối của mình.

Bộ phim Đấu trí quy tụ nhiều gương mặt vàng trong làng phim Việt. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Trong những cảnh quay của phim Đấu trí, có những phân cảnh nào khiến Thanh Sơn cảm thấy căng não và khó nhằn nhất?

- Khi làm một bộ phim chính luận, lại được lấy cảm hứng từ những vụ án có thực ở ngoài đời thì đúng là những tình tiết khiến khán giả cảm thấy căng não. Diễn viên chúng tôi làm việc cũng căng thẳng không kém. Nhất là lời thoại trong phim thực sự "khoai". Nếu để nói đến những cảnh quay khó nhằn thì chắc có lẽ là những cảnh ngồi họp của các chiến sĩ công an. Bởi vì lời thoại đa phần toàn xoay quanh nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành nên thú thực là rất khô cứng.

Vậy thì mình phải làm sao để biến cuộc họp trở thành cuộc trò chuyện, trao đổi tự nhiên không cứng nhắc, máy móc là một điều khó khăn vô cùng. Các diễn viên vừa phải tập trung cao độ, vừa phải có sự tương tác mềm dẻo thì mới khiến những cảnh quay trở nên tự nhiên nhất.

Thanh Sơn chia sẻ ảnh hậu trường phim Đấu trí. (Ảnh: FBNV)

Vào vai một chiến sĩ công an, được khoác trên mình bộ cảnh phục, Thanh Sơn có cảm nhận được gì về những người chiến sĩ công an trong đời thực?

- Lần đầu thấy mình mặc bộ cảnh phục trong gương tôi cũng tự thấy mình "ngầu đét". Các anh chiến sĩ công an Việt Nam ngoài đời còn "ngầu" hơn chúng tôi trên phim. Khi quân hàm được gắn trên vai tôi tự cảm nhận được trách nhiệm một chiến sĩ công an phải gánh vác. Không chỉ cống hiến hết mình cho công việc, người chiến sĩ cũng hy sinh rất nhiều về cuộc sống riêng, với gia đình và tình yêu. Những điều đó tôi đều cảm nhận được khi vào vai Đại uý Vũ và sẽ cố gắng làm sao truyền tải đến cho khán giả một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn Thanh Sơn về những chia sẻ thú vị!