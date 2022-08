Thanh tra giao thông "siết" vi phạm tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó, trong văn bản gửi các đơn vị ngày 3/8, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) yêu cầu Thanh tra Sở GTVT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trên tuyến đường A1 và A2 bên trong Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (các tuyến đường này đã được kết nối vào đường đô thị).

Đặc biệt, Thanh tra Sở GTVT cần tập trung vào các hành vi vi phạm như dừng đỗ xe đón khách không đúng phần đường, làn đường quy định; chèo kéo khách; hoạt động xe dù; thu cước không đúng giá niêm yết…

Thanh tra Sở GTVT xử phạt một phương tiện vi phạm tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng giao Thanh tra Sở GTVT khẩn trương phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị có chức năng liên quan để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải bên trong khu vực nhà để xe TCP theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Theo đó, Thanh tra Sở GTVT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT định kỳ hàng tuần, nếu gặp các trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo về Sở để được hướng dẫn giải quyết.

Được biết, Đội Thanh tra giao thông số 8 đang là đơn vị thực hiện điều tiết, hướng dẫn các loại xe taxi, xe khách vào đón/trả khách tại các vị trí được quy định. Ngoài ra, Thanh tra giao thông cũng kiểm tra, kiểm soát, xử lý các loại xe kinh doanh vận tải trá hình, taxi dù…

Hành khách đón xe công nghệ trong nhà xe TCP. Ảnh: H.T

Trước đó, để chấn chỉnh tình trạng bát nháo trong sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có văn bản gửi Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan về tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp lập biên bản kiểm tra, ký chứng kiến vào biên bản vi phạm hành chính (khi cần thiết) và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Sở này đề nghị Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp xử lý các đối tượng "cò" chèo kéo khách, các đối tượng gây rối, chống đối và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.