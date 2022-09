Thanh tra hạt nhân tiết lộ nhiệm vụ tiếp theo tại nhà máy Zaporizhzhia

Giám đốc IAEA Rafael Grossi dẫn đầu phái đoàn IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bên ngoài Energodar, ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Sputnik



Nhóm sẽ "tiếp tục hiện diện" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Giám đốc IAEA Rafael Grossi thông báo hôm 1/9, sau khi ghé thăm cơ sở do Nga kiểm soát. Không lâu trước khi các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc đến, Nga cáo buộc Ukraine pháo kích vào khu vực này và cử một đội biệt kích tấn công nhà máy.

"Chúng tôi đang kết thúc chuyến thăm đã được chờ đợi từ lâu tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia", Grossi cho biết trong một đoạn video ngắn đăng trên Twitter. "Tôi vừa hoàn thành chuyến tham quan tại các khu vực quan trọng mà chúng tôi muốn xem trong lần tiếp cận đầu tiên này đối với toàn bộ cơ sở".

"Tất nhiên, còn rất nhiều việc phải làm. Quan trọng nhất, nhóm của tôi đang tiếp tục thiết lập sự hiện diện liên tục của IAEA ở đây", ông nói thêm.

Hôm 1/9, Grossi đã đích thân dẫn đầu phái đoàn của IAEA đến kiểm tra nhà máy, đi qua Kiev và thành phố Zaporizhzhia do Ukraine quản lý trước khi đến Energodar do Nga kiểm soát. Nhóm đã tham quan cơ sở này trong vài giờ, trước khi quay trở lại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Theo Alexey Repin của RT, người có mặt tại hiện trường, nhóm IAEA đã kiểm tra thiệt hại từ cuộc pháo kích vào sáng 1/9 của Ukraine. Họ cũng chọn tham quan cơ sở bằng cách đi bộ thay vì lái xe như dự kiến ban đầu.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ đầu tháng Ba. Nga đã kêu gọi IAEA ghé thăm nhà máy kể từ tháng Sáu. Vào tháng 8, nhà máy đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái, mà Moscow và Kiev liên tục đổ lỗi cho nhau.

Các quan chức Ukraine tuyên bố quân đội Nga đang sử dụng nhà máy này như một căn cứ quân sự, đồn trú vũ khí hạng nặng ởtại đây. Moscow bác bỏ cáo buộc, nói rằng họ chỉ có lực lượng vũ trang nhẹ để bảo vệ cơ sở.

Vào sáng 1/9, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc pháo binh Ukraine nã pháo vào nhà máy. Tuy nhiên, Bộ cho biết cả nhóm tấn công ban đầu và lực lượng tiếp viện sau đó đều bị Vệ binh Quốc gia và trực thăng chiến đấu Nga tiêu diệt.