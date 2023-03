Thành ủy Hà Nội chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy với 1 đại tá Công an Thành phố

Cụ thể, ngày 1/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, đơn vị này vừa trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đại tá Phạm Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố, Phó Giám đốc Công an thành phố; quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Đảng ủy viên Đảng ủy Công an thành phố, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố.

Đại tá Phạm Thanh Hùng (phải) vừa được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CAHN

Ở một diễn biến trước đó, Công an TP.Hà Nội cũng đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về việc nghỉ chờ hưu đối với 2 thượng tá công an.

Theo đó, 2 nhân sự trên là thượng tá Phạm Xuân Quang - Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm và thượng tá Nguyễn Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Đông Anh.

Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm Phạm Xuân Quang (phải) nghỉ chờ hưu. Ảnh: CAHN

Tại buổi lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về việc nghỉ chờ hưu đối với 2 thượng tá công an, đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đối với 2 vị Phó trưởng Công an huyện.

Trong thời gian gần 40 năm công tác trong lực lượng Công an Thủ đô, trải qua nhiều vị trí công tác, 2 vị lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm và Đông Anh đã luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích và được các cấp lãnh đạo ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đại tá Phạm Thanh Hùng mong muốn các cán bộ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của người chiến sĩ Công an nhân dân, là những cánh tay nối dài của lực lượng công an trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và truyền dạy những kinh nghiệm quý báu trong công tác cho các thế hệ đi sau.