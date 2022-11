Thầy giáo IELTS 8.5, tốt nghiệp xuất sắc ở Singapore tiết lộ điều "sống còn" Tiếng Anh du học

Thầy Hồ Kính Đạt, Nhà sáng lập trung tâm Anh ngữ IELTS with Datio có thành tích IELTS 8.5; Học bổng Đại học toàn phần và tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Ngôn Ngữ Học, Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS - National University of Singapore); Chứng chỉ sư phạm quốc tế do đại học Cambridge cấp - Cambridge CELTA và có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật và IELTS tại Singapore, Việt Nam.

Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022, thầy Đạt đã tư vấn cho các bạn học sinh về những điều cần lưu ý khi chuẩn bị Tiếng Anh du học.

Thầy Hồ Kính Đạt chia sẻ về những kiến thức quan trọng về tiếng Anh du học tại buổi Workshop. Ảnh: NVCC

Chuẩn bị Tiếng Anh du học

Theo thầy Đạt, trước hết phải hiểu Tiếng Anh du học là như thế nào. Tiếng Anh du học bao gồm tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh học thuật, trong đó: Tiếng Anh giao tiếp là tiếng Anh thường thấy trên phim ảnh và các chương trình truyền hình thực tế. Đây là ngôn ngữ mà chúng ta nên sử dụng trong các cuộc đàm thoại hàng ngày.

Tiếng Anh học thuật là tiếng Anh dùng trong việc học tập, nghiên cứu. Một số trường sẽ đào tạo các khóa tiếng Anh đầu vào miễn phí nhằm giúp các bạn học sinh nắm được cách viết văn và sử dụng ngôn từ phù hợp trong quá trình học tập.

Những đối tượng và tình huống cần sử dụng tiếng Anh giao tiếp: Người dân bản địa do phải thường xuyên giao lưu và tiếp xúc với những người dân địa phương nên các bạn cần ghi nhớ các từ ngữ vùng miền và các cách nói chuyện đặc trưng ở địa phương đó.

Đồng nghiệp: Các bạn sẽ tiếp xúc với các đồng nghiệp khi các bạn thực tập và làm các công việc bán thời gian. Lời khuyên dành cho các bạn sinh viên, đó là nên tận dụng khoảng thời gian mùa hè để xin thực tập và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế sau này.

Gia đình chủ và Tiếng Anh trong những ngữ cảnh khác (khi đi xe buýt, khi đi các quán nước và gọi món).

Những đối tượng và tình huống cần sử dụng tiếng Anh học thuật như là Giáo sư. Các bạn sinh viên cần sử dụng tiếng Anh học thuật để trao đổi, xin lời tư vấn từ các giáo sư nếu muốn đạt thành tích tốt trong học tập; Gia sư; Các bạn cùng niên khóa và viết các bài nghiên cứu khoa học. Các bạn sinh viên cần có kỹ năng viết luận tốt vì luận án là một trong những yêu cầu cần thiết để tốt nghiệp. Một bí quyết dành cho các bạn, đó là hãy tìm tài liệu ở những tập san nghiên cứu, cũng như tham gia thật nhiều hội thảo về trích nguồn hoặc cách viết nghiên cứu khoa học để trau dồi khả năng viết hơn.

Chia sẻ về những điều cần lưu ý khi sử dụng tiếng Anh giao tiếp, thầy Đạt cho hay: "Ngữ điệu địa phương và phát âm: Mỗi vùng miền sẽ có những ngữ điệu và cách phát âm khác nhau. Để giảm thiểu việc hiểu nhầm trong giao tiếp, các bạn sinh viên nên tập hòa nhập với môi trường nước ngoài cũng như trò chuyện thường xuyên với những người bản xứ.

Tiếng lóng: Ở mỗi quốc gia sẽ có những từ vựng đặc trưng. Ví dụ như cùng chỉ kẹo sing-gum, như ở Anh sẽ dùng từ "gum", ở Australia là "chewy", và "chuddy" sẽ được dùng nhiều tại New Zealand. Do đó trước khi ghé đến bất kỹ một quốc gia nào, các sinh viên nên tra cứu trước một số tiếng lóng tại khu vực mà mình sẽ đến học".

Thông thường, các bạn sinh viên cần ít nhất IELTS 6 - 6.5 để ứng tuyển vào các trường. Ảnh: NVCC

Khi sử dụng tiếng Anh học thuật, các bạn phải lưu ý những vấn đề là "Structured-ness" - Cấu trúc rõ ràng, mạch lạc từ đầu đến cuối; "Straightforwardness": Đánh thẳng vào trọng tâm và yêu cầu của đề bài; "Plagiarism": Kiểm tra đạo văn; "Citation and referencing": Trích nguồn đúng cách. Đặc biệt, nếu dính đạo văn trên 10% sẽ bị đánh rớt, nên các bạn sinh viên cần đặc biệt chú ý học cách diễn ngôn lại theo ý tưởng của mình.

Những kỹ năng cần có khi du học nước ngoài, theo thầy Đạt, những kỹ năng mỗi sinh viên cần có khi du học nước ngoài là tư duy phản biện. Các nước phương Tây rất khuyến khích học sinh lập luận và phản biện, lật ngược vấn đề. Ngoài ra còn có Kỹ năng nghiên cứu; Kỹ năng ghi chú là dùng lại các ví dụ của giáo sư để đạt điểm cộng với việc tìm hệ thống viết tắt quen thuộc. Kỹ năng thuyết trình có 2 hướng các sinh viên có thể áp dụng khi thuyết trình là học thuộc hết nguyên bài hoặc chỉ học thuộc keyword. Các bạn sinh viên nên lựa chọn phương pháp phù hợp cho bản thân mình; Và cuối cùng là Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Lợi ích của việc học IELTS

Bài thi IELTS được thiết kế để người học chuẩn bị tiếng Anh cho việc du học. Trong quá trình học IELTS, người học sẽ lĩnh hội được các kỹ năng cần thiết đã được nhắc đến ở phần 1.

Thông thường, các bạn sinh viên cần ít nhất IELTS 6 - 6.5 để ứng tuyển vào các trường.

Thầy Đạt đã đưa ra một số lợi ích của việc học IELTS đó là:

Về kỹ năng Nghe: Các bài nghe với nội dung về cuộc sống thường ngày, các cuộc thảo luận nhóm và bài giảng sẽ giúp người thi làm quen với tiếng Anh giao tiếp và cả tiếng Anh học thuật. Một bí quyết cho các bạn, đó là nên nghe và đối chiếu với bản phiên âm để tự nhận biết các lỗi sai.

Về kỹ năng Đọc: Các bài đọc được trích từ nhiều thể loại (sách, báo, tạp chí) cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đọc hiểu các bài nghiên cứu, tài liệu khoa học.

Về kỹ năng Viết: Kỹ năng viết với các yêu cầu về việc đọc biểu đồ và bàn luận ý kiến sẽ giúp các bạn cứng tay hơn trong việc thực hiện các luận án, luận văn, viết bài nghiên cứu.

Về kỹ năng Nói: Với dạng đề yêu cầu người thi bàn luận và nêu quan điểm về các chủ đề thường ngày và các chủ đề học thuật, bài thi Nói sẽ giúp người học chuẩn bị cho các tình huống giao tiếp thường gặp.

Từ những lưu ý trên, thầy Đạt hi vọng sinh viên có thể chủ động cải thiện, bổ sung kỹ năng cần thiết cho hành trang du học quan trọng này.