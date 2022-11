Thầy Thích Minh Niệm – tác giả cuốn sách "Hiểu về trái tim". Ảnh: Dân Việt.

Năm 2011 có 1 cuốn sách ngay sau khi xuất bản đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là "Cuốn sách có số lượng in lần đầu lớn nhất" (với 100.000 bản). Và cho đến hiện nay, vẫn là 1 trong những tên sách được chia sẻ và có rất nhiều người tìm đọc.Đó là cuốn sách "Hiểu về trái tim" của sư thầy Thích Minh Niệm.

Sức hút của "Hiểu về trái tim" có lẽ là đã đưa đến cho độc giả một cái nhìn thấy đáo về những cảm xúc tích cực, lẫn tiêu hàng ngày khởi phát trong chính con người mình. Nhẹ nhàng và sâu sắc, hơn 10 năm qua, "Hiểu về trái tim" được ví như liều thuốc an thần cho những tâm hồn bị thương tổn.

Podcast Ngày mới tốt lành có may mắn được trò chuyện cùng thầy Thích Minh Niệm – tác giả cuốn sách "Hiểu về trái tim" xung quanh câu chuyện nguồn cơn của những tổn thương và cách thức chữa lành tổn thương đối với con người hiện đại.

Thầy Minh Niệm: "Ít nhất trong giai đoạn chữa lành, bạn nên được là chính mình"