The Coffee House bán cà phê bằng xe đẩy, ki-ốt

Sau khi bất ngờ đóng cửa hàng The Coffee House Signature trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP.HCM) và úp mở về một mô hình mới, chuỗi cà phê The Coffee House vừa khai trương một cửa hàng với diện tích siêu nhỏ theo mô hình mới.



Cửa hàng này nằm trong khuôn viên siêu thị Kingfoodmart Phạm Hùng (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Ki-ốt bán cà phê của The Coffee House nằm trong siêu thị Kingfoodmart Phạm Hùng, TP.HCM. Ảnh: B.T.

Đại diện thương hiệu xác nhận đây là cửa hàng theo mô hình doanh nghiệp sẽ triển khai sau đợt giãn cách xã hội lần thứ tư. Mô hình mới của The Coffee House mang tên The Coffee House Now, bao gồm xe đẩy và ki-ốt.

Ki-ốt là sự kết hợp với các chuỗi phân phối lớn trên thị trường, nơi có mật độ người tiêu dùng cao. Mô hình xe đẩy được kỳ vọng sẽ mang đến một The Coffee House thu nhỏ khắp Việt Nam.

CEO The Coffee House Lê Bá Nam Anh cho biết mô hình mới hướng đến phục vụ nhu cầu mua mang về. Nhu cầu này đang trở thành thói quen mới sau giãn cách.

Theo ông, đây là một phiên bản đặc biệt, mang lại trải nghiệm tiện lợi, an toàn, dựa trên nền tảng công nghệ cho khách hàng.

"Ngoài ra, The Coffee House Now cũng hướng đến mô hình tự phục vụ, đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới", ông Nam Anh nói.

Song song mô hình mới, The Coffee House vẫn tiếp tục vận hành chuỗi cửa hàng phục vụ khách tại chỗ. Ảnh: Hồng Phúc.

Đầu tháng 10, giới kinh doanh F&B và người yêu thích cà phê tại TP.HCM bất ngờ khi The Coffee House quyết định đóng cửa hàng The Coffee House Signature trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3). Đây vốn là cửa hàng đặc biệt nhất của hệ thống này tại TP.HCM và được nhiều người trẻ, nhất là giới văn phòng yêu thích.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, quyết định đóng cửa hàng này nhằm tối ưu chi phí vận hành, cắt giảm những thứ kém hiệu quả, chưa phù hợp để dồn lực cho những chuyển đổi mới.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã khiến nhiều doanh nghiệp F&B điêu đứng. Thị trường lớn của ngành F&B là TP.HCM đã đóng cửa liên tục suốt 3-4 tháng. Nửa cuối tháng 9, dịch vụ ăn uống được phép hoạt động lại nhưng chỉ bán mang về. Từ ngày 28/10, hàng quán mới được phục vụ tại chỗ trở lại với công suất phục vụ tối đa 50%.

Nhiều doanh nghiệp đã tính đến việc thay đổi để thích ứng nhu cầu của người tiêu dùng sau dịch.