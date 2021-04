Được định giá 50 triệu USD, The Coffee House đang làm ăn ra sao?

Công ty CP Seedcom cho biết đã mang 1,8 triệu cổ phần phổ thông của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Trà, Cà phê Việt Nam (The Coffee House) với giá trị hơn 200 tỷ đồng làm tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn.



Trong khi đó, The Coffee House hiện có vốn điều lệ 108,4 tỷ đồng, tương ứng 10,84 triệu cổ phiếu. Như vậy, theo cách tính toán này, chuỗi cà phê The Coffee House đang được định giá hơn 1.100 tỷ đồng, tức tương đương gần 50 triệu USD.

The Coffee House đang làm ăn ra sao?

The Coffee House là thương hiệu cà phê do Công ty CP Seedcom quản lý. Chính thức có cửa hàng đầu tiên từ năm 2014, The Coffee House nhanh chóng phát triển và mở rộng tại TP.HCM. Chỉ một năm sau, The Coffee chính thức Bắc tiến, cửa hàng đặt tại Hà Nội.

Tốc độ mở chuỗi cửa hàng của The Coffee House được giới kinh doanh F&B đánh giá là thần tốc. Đặc biệt, giai đoạn 2017-2018, The Coffee House thực hiện tham vọng: "Ai cũng có 1 The Coffee House gần nhà", đó cũng là thời điểm cứ mỗi tháng, thương hiệu cà phê này thông báo có thêm vài cửa hàng, tập trung nhiều nhất tại các quận như Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp tại TP.HCM.

The Coffee House đang làm ăn ra sao là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi chuỗi này có tốc độ mở rộng thần tốc.

Tính đến nay, hệ thống The Coffee House đã có tổng cộng khoảng 180 cửa hàng, một nửa trong số này đặt tại TP.HCM, phần còn lại tại Hà Nội và trải dài tại nhiều tỉnh thành khác từ Bắc xuống Nam.

Từ cuối năm 2020, khi đợt dịch Covid-19 lần thứ hai trong nước kiểm soát, The Coffee House đã bắt đầu quay lại việc mở rộng chuỗi. Nếu duy trì tốc độ mở rộng hiện nay, thương hiệu này sẽ sớm cán mốc 200 cửa hàng trong vài tháng tới.

Ngoài việc có độ phủ rộng đặc biệt tại các thành phố lớn, The Coffee House còn có một ưu thế khác là tận dụng nguồn trà và cà phê của nông trại Cầu Đất Farm (tại Lâm Đồng). Cầu Đất Farm cũng là một trong những thương hiệu do Seedcom quản lý và vận hành.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí đầu năm 2018, cựu CEO Nguyễn Hải Ninh cho biết tham vọng của The Coffee House là tốc độ mở rộng chuỗi năm sau cao hơn năm trước. Nguyễn Hải Ninh cũng đặt tham vọng của The Coffee House 5-10 năm tới sẽ cả nghìn cửa hàng trên khắp cả nước.

Đáng chú ý, với "cơn sốt" trà sữa, tháng 10/2017, The Coffee House đã quyết định nhận nhượng quyền thương hiệu trà sữa Ten Ren của Đài Loan về Việt Nam. Song chưa đầy 2 năm sau, ông Nguyễn Hải Ninh tuyên bố đóng cửa toàn bộ 23 cửa hàng trà sữa Ten Ren để tập trung kinh doanh chuỗi cà phê The Coffee House.

Nguyên nhân chuỗi trà sữa Ten Ren bị "khai tử" do mô hình kinh doanh chưa phù hợp và kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng dù thương hiệu này rất được lòng giới trẻ.

Mở nhiều, lỗ nhiều

Theo số liệu của Công ty CP Nghiên cứu ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC), đến cuối năm 2018, chuỗi cà phê The Coffee House có doanh thu gần 669 tỷ đồng. Thời điểm đó, số lượng cửa hàng và doanh thu của The Coffee House đứng thứ hai thị trường sau 5 năm hoạt động, số lượng cửa hàng chỉ đứng sau Highlands Coffee.

Cũng năm 2018, lợi nhuận gộp của The Coffee House đạt 462 tỷ. Dù biên lãi gộp cao nhưng sau khi trừ chi phí vận hành và quản lý doanh nghiệp, The Coffee House chỉ lãi vài tỷ đồng.

Cửa hàng The Coffee House tại TP.HCM.

Đáng chú ý nhất là kết quả kinh doanh năm 2019 khi doanh thu The Coffee House tăng mạnh so với năm trước đó nhưng lại lỗ "khủng". Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, chuỗi đạt doanh thu 863 tỷ đồng, tăng gần 30%, tương đương tăng gần 200 tỷ đồng so với năm 2018.

Doanh thu năm 2019 của The Coffee House chỉ đứng sau Highlands Coffee, vượt mặt Starbucks Việt Nam và Phúc Long. Lợi nhuận gộp đạt trên 623 tỷ đồng nhưng cuối cùng lại ghi nhận mức lỗ lên tới hơn 80 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, ông Nguyễn Hải Ninh rời The Coffee House sau hơn 1 năm không còn giữ chức CEO, thay vào đó là vai trò chiến lược cho chuỗi. Hiện Chủ tịch HĐQT The Coffee House là ông Đinh Anh Huân, ông Huân đồng thời cũng là Chủ tịch Seedcom.

Dù ghi nhận lỗ nặng nhưng các lãnh đạo mới của The Coffee House cho biết không có ý định đưa chuỗi đi chậm lại cho đến giai đoạn năm 2025.