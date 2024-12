Trong biên bản trả lời cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các căn hộ tại các dự án chung cư The Legacy, Golden West, Starcity Center, Sông Đà - Việt Đức (Viet Duc Complex), UBND TP. Hà Nội cho biết: Một vài căn hộ cho đến toàn bộ dự án ở các chung cư này đều do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở TN-MT để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại dự án theo quy định.

Riêng dự án Viet Duc Complex ở ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân mới đây đã được chủ đầu tư nộp hồ sơ kiểm tra pháp lý phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận tại Sở TN-MT và cơ quan này đang thực hiện theo quy định.

Trong năm 2025, UBND TP. Hà Nội sẽ đẩy nhanh quá trình cấp sổ đỏ cho 4 dự án kể trên. Điểm chung của các dự án này là đều là những chung cư cao cấp, nằm tại các quận nội thành Hà Nội và giá căn hộ vẫn không hề kém cạnh các chung cư mới mở bán, có pháp lý đầy đủ.

Chưa sổ đỏ nhưng có chung cư có giá rao bán chạm mức 90 triệu đồng/m2

Giá rao bán chung cư The Legacy hiện dao động trong khoảng 56 - 67 triệu đồng/m2, cao gấp 2 lần so với hồi mở bán năm 2020. Ảnh: Lê Quân

Theo thông tin rao bán trên batdongsan.com, tại chung cư The Legacy ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (chủ đầu tư: CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) hiện rao bán trong khoảng 56 - 67 triệu đồng/m2. Con số này đã cao gấp đôi so với mức giá cách đây 4 năm khi được chào bán (khoảng 32 - 36 triệu đồng/m2).

Hay tại chung cư Golden West nằm tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (CTCP Phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư) là một trong những điển hình vi phạm pháp luật về nâng tầng, tăng mật độ, chất thêm tải lên hạ tầng, góp phần biến Lê Văn Lương thành “con đường đau khổ”.

Cụ thể, dự án này đã điều chỉnh tầng cao từ trung bình 6,5 tầng thành 25 tầng, mật độ từ 38% thành 47%, số căn hộ tăng từ 352 căn thành 740 căn, số cư dân tăng từ 2.112 người thành 2.652 người.

Chung cư này đang được rao bán trong khoảng 50 - 60 triệu đồng/m2. Mức giá này gấp 2,1 - 2,5 lần so với hồi mở bán vào năm 2014. Con số này tuy không tăng dựng đứng có thể do bị kìm hãm những vướng mắc trong vấn đề pháp lý nhưng vẫn đứng ngang hàng so với những chung cư cao cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý ở thời điểm hiện tại.

Giá rao bán chung cư Golden West đang trong khoảng 50 - 60 triệu đồng/m2. Vào thời điểm năm 2014, chủ đầu tư mở bán căn hộ với giá chỉ từ 23,5 triệu đồng/m2. Ảnh: L.Q

Tại chung cư Starcity Center (tên gọi khác: D'capitale) do Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt làm chủ đầu tư. Hiện cư dân tại hai tòa C2 và C5 vẫn chưa được cấp sổ hồng, do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở. Giá rao bán của 2 tòa này đang dao động trong khoảng 75 - 90 triệu đồng/m2 và có thời hạn sử dụng là 50 năm.

Còn lại, cũng trong dự án có 4 tòa căn hộ sở hữu lâu dài sẽ có giá cao hơn, đa phần đều xung quanh mức 100 triệu đồng/m2.

Starcity Center (D'Capitale) có giá rao bán cao nhất lên tới 90 triệu đồng/m2 cho những căn chưa có sổ đỏ. Ảnh: CTV

Cuối cùng trong danh sách của UBND TP. Hà Nội là chung cư Sông Đà - Việt Đức (Viet Duc Complex) do CTCP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức là đại diện cho liên danh (CTCP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức; CTCP Kinh doanh vật tư và Xây dựng; CTCP Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp) làm chủ đầu tư.

Giá rao bán hiện tại các căn hộ ở đây dao động trong khoảng 60 - 70 triệu đồng/m2. Các con số trên cao gấp 2,5 - 2,9 lần so với mức giá 24,5 triệu đồng/m2 mở bán năm 2017.

Sông Đà - Việt Đức (Viet Duc Complex) đang rao bán với giá gấp 2,5 - 2,9 lần so với mức giá chào bán năm 2017. Ảnh: CTV

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường chia sẻ: Giá rao bán cao hay thấp đã từng phụ thuộc vào yếu tố pháp lý của dự án. Tuy nhiên trong bối cảnh cán cân cung - cầu lệch nhau thì yếu tố pháp lý không còn được quá coi trọng.

Mua chung cư chưa có sổ đỏ tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Người mua có thể đối mặt với nguy cơ không được công nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với căn hộ, dẫn đến khó khăn trong việc thế chấp, sang tên hoặc chuyển nhượng hoặc nhập khẩu. Ngoài ra, nếu dự án gặp phải các vấn đề pháp lý như tranh chấp đất đai, vi phạm quy hoạch, khả năng thu hồi nhà là hoàn toàn có thể xảy ra. GS. Đặng Hùng Võ nhấn mạnh

Ông cho rằng, việc cấp sổ đỏ phụ thuộc vào tiến độ giải quyết các vấn đề pháp lý của từng dự án, không có đảm bảo chắc chắn về thời gian cấp sổ. Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, căn hộ có thể không bao giờ được cấp sổ.

Thời gian cấp sổ đỏ cho những căn hộ chung cư xây dựng không đúng quy hoạch, chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy phụ thuộc vào tiến độ gỡ rối pháp lý.