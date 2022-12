Nam ca sĩ The Weeknd mới đây đã hé lộ bản nhạc mới, gắn liền với nhạc nền cho phần tiếp theo "Avatar: The Way of Water" của James Cameron. Đây là bộ phim được giới hâm mộ điện ảnh thế giới đón đợi.

Ca sĩ người Canada đã tải lên một đoạn clip ngắn ghi lại logo của bộ phim, trong đó có ngày phát hành vào ngày 16/12 tới đây. Trong clip, có thể nghe thấy một dàn hợp xướng, được hỗ trợ bởi nhịp trống bùng nổ, có chút gợi nhớ đến bản nhạc hoành tráng của James Horner trong phần phim trước.

The Weeknd làm nhạc phim "Avatar" phần 2

Một đoạn nhạc phim "Avatar" do The Weeknd hé lộ. (Clip: IG).

Tài khoản chính thức của bộ phim đã đăng lại bài đăng của The Weeknd. Bên cạnh đó, Jon Landau, nhà sản xuất của bộ phim chia sẻ một đoạn clip của cả hai cùng với chú thích: "Khi người Na'vi (ngôn ngữ hư cấu của bộ phim) nói: "Zola'u nìprrte' soaiane Avatar"... Có nghĩa là chào mừng đến với thế giới Avatar, đến với bộ phim".

Vẫn chưa rõ vai trò cụ thể của The Weeknd trong phim hay phần nhạc phim. Hoạt động mới nhất của The Weeknd là phối hợp trong đĩa hát mới nhất của Metro Boomin. Đầu năm nay, anh đã phát hành "Dawn FM", tiếp theo là "After Hours" đứng đầu bảng xếp hạng năm 2020.

Nam ca sĩ The Weeknd và nhà sản xuất Jon Landau. (Ảnh: IT).

"Avatar: The Way of Water" dự kiến sẽ thu về ít nhất 150 triệu USD ở Bắc Mỹ khi ra rạp vào tuần tới. Theo giới chuyên môn, doanh thu cuối tuần mở màn có thể tăng cao hơn nữa, đạt 175 triệu USD trở lên.

"The Way of Water" đã được thực hiện trong nhiều năm, đạo diễn Cameron đã phải gia hạn và dời ngày phát hành nhiều lần. Bộ phim cần nhiều thời gian để thúc đẩy công nghệ và thiết bị điện ảnh hoạt động đến giới hạn cao nhất. "Avatar", phần một của loạt phim hiện đang là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé toàn cầu (2,74 tỷ USD tiền bán vé).