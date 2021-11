Thêm loạt địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp, có nơi chỉ cho nghỉ 2 ngày

Tại Thái Nguyên, ngày 24/11, TP Thái Nguyên ghi nhận 5 ca mắc Covid-19. Đây là các ca bệnh có tính chất phức tạp, di chuyển nhiều nơi. Vì thế, từ ngày 25/11, UBND TP Thái Nguyên đã yêu cầu các nhóm trẻ, trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến.

Học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng trong buổi học trực tiếp đầu tiên hôm 22/11 sau thời gian dài ở nhà. Ảnh: Diệu Bình

Tại Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng cho phép học sinh các trường THPT TP Cao Bằng, THPT chuyên tỉnh Cao Bằng, THPT Bế Văn Đàn và Trung tâm GDTX tạm dừng đến trường học trực tiếp từ ngày 26/11 do dịch Covid-19.

Các trường phải bảo đảm điều kiện 3 tại chỗ (ăn, ở, học tập tập trung) là trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, học sinh học Chương trình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của Trung tâm GDTX tỉnh tiếp tục học trực tiếp.

Trước đó, ngày 24 và 25/11, UBND huyện Thạch An quyết định cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tạm dừng đến trường để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

25 trường học từ cấp mầm non đến cấp THCS của huyện Bảo Lâm cũng cho học sinh dừng học trực tiếp.

Trong khi đó, tại Hòa Bình, toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên được tạm dừng đến lớp chỉ trong 2 ngày 26 và 27/11 để thực hiện công tác rà soát, sàng lọc và tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19.

Sở GDĐT Hòa Bình yêu cầu, các đơn vị, trường học chủ động kích hoạt các hình thức, phương án dạy học trực tuyến phù hợp tình hình thực tế của đơn vị nhằm đảm bảo vừa thực hiện nhiệm vụ dạy học, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Một huyện của tỉnh Hòa Bình là Lạc Sơn đã cho học sinh nghỉ học trực tiếp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 25/11 đến khi có thông báo mới.

Tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Tiên Lãng đã truy vết được 210 F1 và 300 F2 của các ca nhiễm tại xưởng may, trong đó có 41 học sinh, 1 cô giáo Trường tiểu học Toàn Thắng.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, hơn 2.000 học sinh các cấp của các trường tại hai xã Toàn Thắng và Tiên Thắng đã dừng đến trường.

Tại An Giang, giáo viên và học sinh cấp tiểu học được tạm nghỉ dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến hết 5/12 nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho học sinh, giáo viên sau 9 tuần học trực tuyến liên tiếp.

Liên quan đến dịch Covid-19, gần 500 học sinh và giáo viên Trường THCS bán trú Lợi Lạc, Nghĩa Đàn, Nghệ An phải cách ly do người phụ nữ bán tạp hóa gần trường là F0. có hơn Trong số này có 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2. Kết quả ban đầu toàn bộ F1 được xét nghiệm PCR đều âm tính.