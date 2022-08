Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngay từ buổi sáng đã có nhiều đội thi từ các tỉnh, thành đã đến Bạc Liêu để ổn định nơi nghỉ ngơi và bắt tay vào tập dợt, chuẩn bị cho thời gian thi chính thức vào ngày mai. Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, nơi tổ chức hội thi lần này đang có không khí vô cùng náo nhiệt.



Hội thi Nhà nông đua tài được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) tổ chức từ cấp cơ sở, mỗi tỉnh sẽ chọn một đội để thi cấp khu vực, với sự tham gia đông đảo của các hội viên, nông dân.

Trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu là nơi tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài khu vực IV. Ảnh: CTV.

Theo đó, khu vực IV gồm 16 tỉnh, thành phố, chia thành 2 bảng thi đấu. Cụ thể tại bảng G gồm: TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang; bảng H gồm: Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các đội sẽ thi trong 1 ngày (ngày 11/8) với hình thức cuốn chiếu gồm 4 phần thi. Sau đó sẽ lựa chọn các đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của bảng G và H để thi vòng bán kết và chung kết toàn quốc diễn ra tại TP Long Xuyên của tỉnh An Giang.

Mọi công tác chuẩn bị cho Hội thi Nhà nông đua tài khu vực IV đã sẵn sàng. Ảnh: CTV.

Ngay từ sáng ngày 10/8, một số đội đến sớm đã đến làm quen sân khấu. Ảnh: CL.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, tỉnh rất vui mừng chào đón các đội đến tham gia hội thi. Đối với việc bố trí ăn, nghỉ của các đoàn tỉnh bạn, Hội Nông dân tỉnh đã rà soát, liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho đoàn tham dự. Bên cạnh đó, cũng đã liên hệ Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty Điện lực tỉnh hỗ trợ để đảm bao an ninh trật tự, y tế, điện phục vụ hội thi.

Theo đó, từ 8h sáng, đơn vị tổ chức sẽ tiến hành đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đoàn, Ban tổ chức, giám khảo, nhà tài trợ, tổ thư ký, Hội Nông dân 16 tỉnh dự thi; từ 14h đến 17h sẽ tiến hành họp các trưởng đoàn các đội thi, tổng duyệt sân khấu hội thi, kiểm tra công tác thí sinh các đội thi, họp Ban giám khảo.

Đội tuyển Nhà nông đua tài tỉnh Trà Vinh tập dượt lần cuối các tiết mục trước ngày diễn ra chính thức, ngày 11/8. Ảnh: CTV.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Cường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, trưởng đoàn tỉnh Hậu Giang cho biết: "Đoàn đi Bạc Liêu lần này có tổng cộng 25 người, trong đó đội thi chính thức là 10 người. Đây là những thí sinh của huyện Châu Thành A, đội giành giải Nhất của hội thi cấp tỉnh".

Theo ông Cường, trước khi đến hội thi Nhà nông đua tài khu vực IV, đội tỉnh Hậu Giang đã có thời gian chuẩn bị khoảng 2 tháng nên các thí sinh cũng rất yên tâm và háo hức, sẵn sàng tham gia hội thi.

Theo anh Nguyễn Ngọc Chấn, đạo diễn của đội tuyển Nhà nông đua tài tỉnh Hậu Giang, ngoài phần thi trả lời câu hỏi thì các phần thi khác đều cần các nội dung sáng tạo, dàn dựng. Cụ thể ở phần Lời chào ND đội sẽ thể hiện bằng hình thức diễn giải, kết hợp ca múa trực quan kèm clip; ở phần Nghe ND nói đội thi sẽ thể hiện qua phần thuyết trình nội dung kèm clip minh họa; còn phần thi So tài nhà nông thì đội sẽ diễn tiểu phẩm.

Đội tuyển Nhà nông đua tài TP. ần Thơ tập trên sân khấu vào buổi chiều. Ảnh: CTV.

Trong khi đó, ông Võ Văn Út, thí sinh đội tuyển Nhà nông đua tài tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: "Kể từ khi hội thi cấp tỉnh kết thúc thì đội tuyển đã có sự lựa chọn thí sinh phù hợp cho từng phần thi, từng vai diễn. Mặc dù thời gian tâp dợt khá ngắn nhưng với tinh thần thi đấu hết mình, đội tuyển Sóc Trăng đã chuẩn bị chu đáo từ khâu kịch bản, đạo cụ, dàn dựng, hòa âm, hình ảnh, clip trình chiếu…".

"Ở các phần thi, tôi tâm đắc nhất là phần thi Nghe ND nói và So tài nhà nông. Đây là điểm mới, sẽ là mấu chốt hơn thua dành điểm của các đội, hứa hẹn hội thi năm nay sẽ rất cuốn hút và hấp dẫn", ông Út cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện các thí sinh từ các đội thi đang rất háo hức chờ đến thời điểm khai mạc hội thi. Thông qua hoạt động là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp, ND nông thôn, nhất là nông nghiệp trong xu hướng hiện đại.

Trước đó, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, liên quan đến các nội dung tổ chức Hội Nhà nông đua tài Toàn quốc lần thứ V, năm 2022, Khu vực IV tại tỉnh Bạc Liêu.

Ông Phạm Tiến Nam cho rằng, hội thi là sân chơi tạo điều kiện cho cán bộ Hội, hội viên, nông dân có cơ hội được giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cán bộ, hội viên, nông dân giữa các vùng miền, dân tộc...