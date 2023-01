Thị trường hàng hóa Tết dồi dào, giá cả khá ổn định

Doanh nghiệp Hà Nội chủ động trữ hàng phục vụ Tết và cam kết không tăng giá. Ảnh: Đỗ Phương Anh-TTXVN

Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, lượng hàng hóa của các đơn vị phân phối khá dồi dào, đầy đủ, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã; chất lượng thì bảo đảm, giá cả hợp lý với người tiêu dùng.

Ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ, các doanh nghiệp phân phối cũng đưa ra rất nhiều chương trình chiết khấu, khuyến mại giảm giá từ 10 - 15% để phục vụ khách hàng.

Đặc biệt theo báo cáo của các đơn vị, năm nay, lượng khách đến trực tiếp siêu thị không nhiều nhưng lượng khách online tăng trưởng 50% với những đơn hàng có giá từ 3 - 5 triệu đồng trở lên; đã phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân qua cả kênh online và offline, bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Co.op mart. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Để đảm bảo hàng hóa Tết phục vụ bà con, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, ngay từ cuối quý III/2022 siêu thị đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa.

Các mặt hàng chủ lực kinh doanh trong giai đoạn cao điểm Tết này là bánh kẹo, trái cây, bia, nước giải khát, mì, trà… với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm ngoái. Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa, siêu thị luôn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu đầu vào.

Ngoài bán hàng trực tiếp, đơn vị tập trung đẩy mạnh và khai thác kinh doanh, đơn hàng thông qua thương mại điện tử, mạng xã hội zalo, fanpage... Xây dựng các chương trình khuyến mại riêng cho khách hàng, đơn hàng online góp phần gia tăng doanh số và bắt kịp xu thế, nhu cầu của người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay.

Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán, siêu thị sẽ mở cửa đến hết 12 giờ ngày 30 tháng Chạp (tức 21/1/2023), dự kiến mở cửa kinh doanh vào ngày mùng 6 Tết (tức 27/1/2023).

Tại hệ thống siêu thị Big C cũng có sự chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán ngay từ đầu quý II/2022, các nhà cung cấp cũng đảm bảo số lượng sản xuất cung cấp cho siêu thị cũng như đơn vị đã dự trữ hàng từ đầu tháng 10/2022 với lượng hàng trị giá 351 tỷ đồng, tăng 21,7% so với Tết năm 2022.Để kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết Quý Mão, siêu thị Big C tổ chức nhiều chương trình khuyến mại như mua một tặng một, giảm giá 50%.

Thông tin từ siêu thị Big C cho thấy, đến thời điểm này, lượng khách hàng đến siêu thị mua sắm đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến sau ông Công ông Táo (23 Tết) lượng khách sẽ tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Đặc biệt là các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia sẽ được tiêu thụ mạnh trong thời gian cận Tết. Còn mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau, trái cây sẽ tăng từ 5 - 7 lần so với ngày bình thường.

Không chỉ có sự chuẩn bị dự trữ hàng hóa phục Tết của các hệ thống siêu thị phong phú, đa dạng mà ngay tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ đầu mối như Kim Liên (Đống Đa), chợ Thành Công (Ba Đình), chợ gốc Đề (Hoàng Mai), chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm Đức Viên (Hai Bà Trưng), chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai)… cũng được các tiểu thương bày bán khá đa dạng, phong phú, dồi dào, giá cả thị trường năm nay khá ổn định.

Theo các tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội cho rằng, mặc dù sức mua của người dân trong những ngày cận Tết tăng mạnh, nhưng giá cả vẫn khá ổn định, không có sự găm hàng đẩy giá gây mất ổn định thị trường.

Chế biến thịt lợn phục vụ thị trường Tết tại Công ty CP Công nghệ thực phẩm Vinh Anh ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Giá gà trống tại các chợ dân sinh như gốc Đề, Kim Liên, Thành Công hiện ở mức 120.000 – 130.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà mái ở mức thấp hơn khoảng 110.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Giá thịt lợn hiện đang ở mức từ 130.000 – 150.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò ở mức từ 220.000 – 270.000 đồng/kg tùy loại.

Hoa tươi cũng là mặt hàng khá đắt khách, giá hoa cũng tăng hơn so với năm trước một chút, vì năm nay thời tiết khắc nghiệt ít mưa nên hoa nở sớm. Các loại hoa tươi như hoa cúc, hoa hồng giá từ 7.000 - 10.000 đồng/bông, hoa lay ơn giá từ 60.000 - 100.000 đồng/chục, hoa ly 15.000 đồng/cành 3 tai… ; cành đào nhỏ khoảng từ 50.000 - 60.000 đồng/cành.

Các loại trái cây cũng khá phong phú về giá cả. Cụ thể, phật thủ có giá từ 30.000 - 500.000 đồng/quả tùy loại; thanh long ruột trắng từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ từ 40.000 - 65.000 đồng/kg; quýt Sài Gòn từ 35.000- 40.000 đồng/kg, vú sữa từ 45.000 - 65.000 đồng/kg, bưởi diễn năm nay khá rẻ chỉ khoảng từ 15.000 - 30.000 đồng/quả; giá dưa hấu từ 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại; cau tươi thắp hương khoảng từ 10.000 - 12.000 đồng/quả.

Giá rau xanh trong những ngày này cũng giảm khá nhiều so với 2 tuần trước, su hào 5.000 - 7.000 đồng/củ; súp lơ xanh và trắng khoảng từ 10.000 -15.000 đồng/cái, cà rốt từ 5.000-10.000 đồng/kg, khoai tây từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, bắp cải từ 7.000-10.000 đồng/kg, rau cải ngồng 12.000 đồng/kg, dưa chuột từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, xà lách 10.000 đồng/kg, khoai tây 12.000 đồng/kg, cà chua từ 8.000 - 12.000 đồng/kg, khoai lang Nhật 25.000 đồng/kg…