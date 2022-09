Thị trường hàng không tháng 9 sụt giảm mạnh, vì sao?

Hàng không bước vào giai đoạn thấp điểm

Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, tháng 9/2022, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam 4,2 triệu lượt khách, giảm 14% so với tháng 8/2022, tăng 19,603% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 3% so với tháng 9/2019.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết: "Sản lượng vận chuyển khách quốc tế đạt 712.000 khách, tăng 8,7% so với tháng 8/2022, tăng 7,1,7% so với tháng 9/2021 và giảm 47,8% so tháng 9/2019".

Hành khách tới sân bay Nội Bài những ngày cao điểm hè 2022. Ảnh: TA

"Sản lượng vận chuyển khách nội địa đạt 3,7 triệu khách, giảm 13% so với tháng 8/2022 nhưng tăng 31,684,7% so với tháng 9/2021 và tăng 34% so với tháng 9/2019", ông Thắng cho biết và đánh giá con số này thể hiện sự tích cực khi ngành hàng không đang tăng trưởng trở lại so với thời điểm 2019.



Lý giải về việc thị trường hàng không sụt giảm so với tháng 8/2022, ông Thắng cho biết, sản lượng vận chuyển hành khách ghi nhận sự sụt giảm là do thị trường vận chuyển hành không đã bước vào giai đoạn thấp điểm.

"Giai đoạn thấp điểm cuối năm có thể kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm và chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển Tết", ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng bay Việt Nam đạt 37 triệu khách, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 10,8% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, quốc tế đạt 2,9 triệu khách, tăng 2.396,1% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 77,4% so với cùng kỳ 2019; nội địa đạt 34 triệu khách, tăng 139,9% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Hãng hàng không Vietjet. Ảnh: VJ

Chậm, huỷ chuyến bay tăng

Cũng theo thống kê Cục Hàng không Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2022, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 208.242 chuyến bay, trong đó: 180.924 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 86,9%, giảm 7,5 điểm so với cùng kỳ; 27.318 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ: 13,1%, tăng 7,5 điểm so với cùng kỳ; 896 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ: 0,43%, giảm 1,5 điểm so với cùng kỳ.

Hãng hàng không Vietnam Airlines thực hiện 78.202 chuyến bay, trong đó 65.696 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ là 84,0%, giảm 10,6 điểm so với cùng kỳ; 12.506 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 16,0%, tăng 10,6 điểm so với cùng kỳ; 644 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ 0,8%, giảm 3,21 điểm so với cùng kỳ.

Vietjet Air thực hiện 76.513 chuyến bay, trong đó có 64.865 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ là 84,8%, giảm 8,1 điểm so với cùng kỳ; 11.648 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 15,2%, tăng 8,1 điểm so với cùng kỳ; 162 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ 0,211%, giảm 0,57 điểm so với cùng kỳ.

Pacific Airlines thực hiện 11.241 chuyến bay, trong đó có 10.451 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 93,0%, giảm 0,4 điểm so với cùng kỳ; 790 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 7,0%, tăng 0,4 điểm so với cùng kỳ; 4 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ 0%, giảm 0,32 điểm so với cùng kỳ.

Bamboo Airways thực hiện 33.583 chuyến bay, trong đó có 31.957 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ là 95,2%, giảm 1,7 điểm so với cùng kỳ; 1.626 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 4,8%, tăng 1,7 điểm so với cùng kỳ; 26 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ 0,1%, giảm 0,22 điểm so với cùng kỳ.

Vietravel thực hiện 3.165 chuyến bay, trong đó có 2.944 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 93,0%, giảm 3,8 điểm so với cùng kỳ; 221 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 7%, tăng 3,8 điểm so với cùng kỳ; không có chuyến bay bị hủy, giảm 0,16 điểm so với cùng kỳ.

Vasco thực hiện 5.538 chuyến bay, trong đó: 5.011 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 90,5%, giảm 2,4 điểm so với cùng kỳ; 527 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ: 9,5%, tăng 2,4 điểm so với cùng kỳ; 60 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ: 1,1%, giảm 0,83 điểm so với cùng kỳ.