Thị trường việc làm cuối năm: Nơi lạnh lẽo, nơi "ấm nóng"

"Nóng" tuyển dụng lao động làm trong ngành dịch vụ

Khảo sát của PV Dân Việt tại Hà Nội cho thấy, thời điểm này nhiều các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Chị Đặng Thị Vân - nhân viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Mediamart cho biết, như thường lệ thời điểm cuối năm hoạt động kinh doanh, buôn bán của siêu thị trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là lúc cao điểm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Bởi vậy, cuối năm công ty phải tuyển bổ sung, tuyển mới thêm một số lượng lớn lao động.

Chị Đặng Thị Vân - nhân viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Mediamart tuyển dụng nhân sự phục vụ cho công việc bán hàng cuối năm. Ảnh: N.T

Để phục vụ Tết nguyên đán năm 2023, đơn vị này mong muốn tuyển dụng thêm 20 vị trí việc làm gồm: nhân viên tuyển dụng; thu ngân; bán hàng; kho vận; kế toán; lắp đặt kiêm bảo hành... Mức lương cho các vị trí việc làm này dao động trong khoảng từ 6-12 triệu đồng/tháng.

Ngoài chế độ tiền lương hiện có, công ty cũng duy trì thêm nhiều khoản tiền trợ cấp, tiền ăn theo năng suất, hiệu quả công việc. Đồng thời công ty cũng duy trì một chế độ tiền thưởng Tết là 1 tháng lương cơ bản cho tất cả các vị trí, với vị trí quản lý thưởng Tết có thể cao hơn.

Bà Nguyễn Thanh Loan - Phó Giám đốc kinh doanh khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake cho biết, đây là khoảng thời gian cao điểm phục vụ khách hàng của các khách sạn 5 sao tại Hà Nội, công suất sử dụng phòng và các dịch vụ liên quan tới hội nghị, tiệc tổng kết là rất cao. Đối với những đối tượng là lao động thời vụ, phía khách sạn ưu tiên tuyển dụng vào những khoảng thời gian cuối năm và ưu tiên những lao động đã có kinh nghiệm cơ bản.

"So với 2 năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì năm nay nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ sẽ tăng cao hơn, dự kiến là 20-30%. Những lao động này sẽ có cơ chế lao động dành riêng áp dụng theo quy định của Khách sạn. Những ngày đi làm, đi trực vào ngày Tết Âm lịch nhân viên sẽ có những cơ chế thưởng và ngày nghỉ bù", bà Loan chia sẻ.

Thị trường lao động vẫn tiếp tục sôi động

Nhận định về thị trường lao động dịp cuối năm, ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá, từ nay đến cuối năm 2022, về mặt bằng chung thị trường lao động Hà Nội vẫn sôi động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao.

“Đây cũng là quy luật chung của thị trường, do thời điểm cuối năm tập trung những những ngày lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, do yêu cầu về việc hoàn thiện các đơn hàng nên việc tuyển dụng và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cũng có những sự sôi động nhất định, số lượng tăng hơn so với những tháng trước đây”, ông Thành đánh giá.

Theo ông Thành, do những tác động của bối cảnh quốc tế cũng như tình hình diễn biến của dịch Covid-19, việc thiếu hụt lao động là có xảy ra, song chỉ cục bộ ở một số lĩnh vực, ngành nghề.

Bà Đỗ Thùy Linh - Giám đốc tuyển dụng Công ty Cổ phần kết nối nhân lực Worklink Việt Nam cho biết, công ty đang hỗ trợ tuyển dụng ở nhiều mảng như: sản xuất; thương mại; dịch vụ... Thời điểm cuối năm này rất nhiều doanh nghiệp làm dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất cần tuyển thêm lao động để phục vụ nhu cầu sản xuất, cung cứng đơn hàng cũng như đáp ứng nhu cầu kinh doanh cuối năm.

Các doanh nghiệp tăng tuyển dụng lao động để phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ cuối năm. Ảnh: HH

Trong số đó, theo bà Linh mảng sản xuất cần nhiều nhân sự nhất. Một số vị trí cần tuyển nhiều lao động như chuyên viên, phó phòng quản lý sale... thông thạo ngoại ngữ.

Chia sẻ về tác động của khủng hoảng kinh tế và tác động của nó lên thị trường lao động, bà Linh cho rằng: "Ở một góc độ nào đó, khủng hoảng kinh tế có thể tác động làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp, giảm việc làm của lao động ở các khu công nghiệp, nhưng nhìn một cách tích cực thì đây cũng là cơ hội để thanh lọc thị trường lao động. Đây là cơ hội để nhiều lao động có kỹ năng, tay nghề chứng minh được thực lực của mình", bà Linh nói.

Quan sát ở góc độ rộng, bà Linh cho rằng, dù thị trường có gặp khủng hoảng thì thời điểm cuối năm bao giờ cũng là thời điểm sôi động nhất của trị trường lao động. Vì thế cuộc khủng hoảng kinh tế dù có tác động nhưng là không nhiều tới thị trường lao động.

Bà Linh tin tưởng: "Thị trường lao động sẽ tìm được những điểm cân bằng khi mà các nhóm ngành dịch vụ, bán lẻ, hay kho vận vẫn phát triển vào cuối năm và cần một lượng lớn nhân sự. Điều này góp phần giải quyết một lượng lớn lao động dôi dư từ các khu công nghiệp mất việc do giảm đơn hàng".