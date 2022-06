Doanh nghiệp và nhà trường liên kết tổ chức tuyển dụng việc làm, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên. VD: Nguyệt Tạ

Tạo việc làm cho hàng nghìn sinh viên qua các hội nghị tuyển dụng việc làm

Từ đầu tháng 6, Trường CĐ Cơ điện Hà Nội đã tổ chức Ngày hội việc làm - Kết nối với doanh nghiệp nhằm tạo giúp sinh viên tham gia tuyển dụng việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là sự kiện thường niên được Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm (Trường CĐ Cơ điện Hà Nội) tổ chức nhằm tạo việc làm cho học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Văn Thương - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm cho biết Ngày hội tuyển dụng việc làm là sự kiện thường niên. Ở đó nhà trường kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn để thực hiện cam kết tạo việc làm cho sinh viên. Thường thì sinh viên được giới thiệu việc làm trước khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ về doanh nghiệp làm việc luôn.

Sinh viên khoa Cơ điện tham gia Ngày hội tuyển dụng việc làm, ứng tuyển vị trí cán bộ nguồn. Ảnh: N.T

"Điểm khác biệt, năm nay chúng tôi sẽ tổ chức ngày hội theo từng chuyên ngành, từng lĩnh vực cụ thể như: Công nghệ ô tô; điện lạnh; cơ điện... Điều này giúp kết nối doanh nghiệp sinh viên tốt hơn. Các doanh nghiệp được kết nối đều là những doanh nghiệp tiềm lực, có quy mô tuyển dụng việc làm lớn (Công ty Trường Hải; Toyota; foxconn; Xích ma... ) từ vài trăm cho tới hàng nghìn lao động", ông Thương nói.

Cũng theo ông Thương trước khi tuyển dụng, trường cũng đưa các em đi thực tập, thực tế tại chính các doanh nghiệp đó. Điều này giúp các công ty có cái nhìn đánh giá toàn diện về tay nghề kỹ năng lao động.

"Lao động sau tốt nghiệp được tuyển dụng có mức lương khởi điểm từ 7-8 triệu đồng/tháng. Với một số lao động có tay nghề tốt, làm ở các vị trí quản lý chủ chốt, mức lương sau 2 tháng thử việc có thể lên tới 9,4 triệu đồng/tháng. Sau 1 năm đánh giá lại tay nghề có thể nhận mức lương cao hơn", ông Thương nói.

Ông Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày hội tuyển dụng việc làm là sự kiện nhằm thực hiện cam kết của nhà trường trong việc tạo việc làm cho học sinh, sinh viên. Ngày hội này được tổ chức ở hầu khắp các ngành như: Công nghệ ô tô; cơ điện; điện lạnh...

"Mục tiêu mà trường giúp sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp với nguồn nhân lực có tay nghề cao, tạo lập các mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường – doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội", ông Ngọc nói.

Đỗ Hoàng An - sinh viên năm cuối của khoa Cơ điện Hà Nội to ra vui mừng khi được tham gia ngày hội việc làm ngay tại trường. An nói: "So với các hội nghị tuyển dụng việc làm khác thì ngày hội tuyển dụng việc làm ở những nơi khác thì hội nghị tại trường đi vào trọng tâm hơn. Cơ hội có việc làm phù hợp cao hơn. Lần này em mong muốn được trúng tuyển vào vị trí việc làm là cán bộ nguồn của công ty Foxconn".

Điểm đặc biệt nữa của ngày hội việc làm lần này đó là dù học tốt nghiệp ở Hà Nội, nhưng học sinh, sinh viên có cơ hội làm việc ở nhiều tỉnh thành, ở công ty con hoặc đại lý của các công ty. Điều này giúp lao động được gắn bó, làm việc ngay trên chính quê hương mình.

Doanh nghiệp đánh giá cao tay nghề của lao động trẻ

Có mặt từ rất sớm tại Trường, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (Công ty sản xuất linh kiện máy bay) cho biết: Chỉ trong một buổi sáng thông qua phỏng vấn công ty đã lựa chọn được 15 sinh viên nghề công nghệ ô tô, sang tuần tới các em sẽ được chúng tôi mời đến Công ty để kiểm tra tay nghề nếu đạt yêu cầu cty chúng tôi sẽ tuyển dụng.

Ông Phạm Văn Sơn - Phó phòng tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Hồng Hải (Bắc Giang). Ông Sơn cho biết, tập đoàn đa quốc gia, tại Việt Nam có 13 công ty, với quy mô khoảng 70 nghìn cán bộ công nhân viên.

"Ngoài chương trình tuyển dụng lao động phổ thông, tập đoàn cũng có nhu cầu tuyển dụng cán bộ nguồn chủ chốt cho tập đoàn. Bình quân mỗi năm tập đoàn tuyển thêm khoảng 800-1000 cán bộ", ông Sơn nói.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều học sinh, sinh viên trường nghề đã được tham gia hội nghị tuyển dụng việc làm. Ảnh: (lao động học ngành Công nghệ ô tô) - N.T

Theo ông Sơn, tập đoàn đưa ra một mức lương cạnh tranh, mức lương thấp nhất dành cho lao động hệ cao đẳng là 9 triệu đồng/người. Cao hơn có thể lên tới 15 triệu đồng/người/tháng. Thường sau 1 năm sẽ được đánh giá xếp loại và tăng lương theo năng lực của từng lao động.

"Chúng tôi đánh giá cao tay nghề của lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhiều sinh viên ra trường có tay nghề tốt, kỹ năng cao. Với các sinh viên có thêm các kỹ năng mềm như: Ngoại ngữ; giao tiếp... tốt có thể được cất nhắc vào các vị trí phù hợp có thu nhập cao hơn theo năng lực của từng lao động", ông Sơn nói.

Ông Lê Đức Triệu - Trưởng Khoa Động Lực (CĐ Cơ điện Hà Nội) cho biết, ngày hội tuyển dụng việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn giúp kết nối học sinh, sinh viên nói chung và học sinh ngành Công nghệ ô tô nói riêng với doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội được lựa chọn việc làm phù hợp ở nhiều tỉnh thành chứ không riêng gì Hà Nội. Bản thân doanh nghiệp cũng được biết đến nhà trường và tiếp cận để lựa chọn lao động phù hợp.

"Đặc biệt qua đây, doanh nghiệp cũng tham gia tư vấn, góp ý về phương pháp đào tạo, chia sẻ cập nhật thêm về phương tiện máy móc tham gia đào tạo", ông Triệu nói.