Thiếu nữ 16 tuổi ở Sài Gòn bị tống tiền vì clip nóng cắt ghép

Công an quận Tân Bình, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Võ Hoàn Phi (2001, quê Khánh Hoà) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nghi can Võ Hoàn Phi.

Nạn nhân bị tống tiền là bé U (SN 2004, ngụ quận Tân Bình).

Theo điều tra, trước đây Phi tham gia 1 nhóm chát trên mạng xã hội. Tình cờ thấy những hình ảnh, clip nóng của bé U xuất hiện trong nhóm chát nên tải về, lưu trong điện thoại.

Tháng 9 vừa qua, Phi tạo nick facebook ảo, kết bạn với bé U, rồi nhắn tin gửi những hình ảnh, clip nóng đó nhằm uy hiếp cô bé. Phi dọa, yêu cầu bé U phải mua 1 điện thoại mới, gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phi đưa ra.

Nếu bé U không đáp ứng yêu cầu thì Phi sẽ gửi những hình ảnh, clip nóng đó cho bạn bè của U. Do sợ bạn bè đàm tiếu, nên U đã đồng ý và hẹn 1 tuần sẽ gửi ra.

Chờ 1 tuần không thấy U gửi điện thoại, Phi liên lạc lại để tiếp tục đe doạ, yêu cầu gửi 4 triệu đồng.

Chờ vài ngày vẫn không nhận được tiền, Phi liên lạc lại tỏ vẻ bực tức. Bé U nói rằng không biết cách gửi tiền và yêu cầu Phi gặp trực tiếp để nhận.

Phi đồng ý gặp và yêu cầu phải đưa 7 triệu đồng.

Ngày 18/10 vừa qua, Phi đi xe khách từ Khánh Hoà vào TP.HCM để gặp bé U và hẹn tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Trước đó, bé U đã kể chuyện này cho cha biết.

Khi gặp mặt, Phi vừa nhận 7 triệu đồng từ bé U thì cha của bé này đã phục kích, ập đến bắt giữ. Đúng lúc trinh sát Công an quận Tân Bình tuần tra ngang qua đã can thiệp, đưa Phi về làm rõ. Tại cơ quan Công an, Phi thừa nhận hành vi.

Còn riêng bé U cho biết, những hình ảnh, clip nhạy cảm nói trên không phải là mình, mà do kẻ xấu đã chỉnh sửa, ghép mặt đưa lên 1 nhóm chát. Từ đó đã tạo điều kiện cho Phi sử dụng để đe doạ, ép buộc em.

Dù là ảnh, clip cắt ghép nhưng em U sợ bạn bè biết được sẽ trêu chọc, đàm tiếu nên buộc phải thực hiện theo những lời đe doạ.