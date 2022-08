Thiếu nữ bị chính người yêu tống tiền bằng "ảnh nóng"

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực (Nam Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Đức (SN 1997, trú tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, chị K (SN 2003, trú tại huyện Nam Trực) đến Công an huyện Nam Trực trình báo về việc bị Đức dùng hình ảnh nhạy cảm của K để đe dọa, ép buộc đưa tiền.

Đỗ Văn Đức đã dùng "ảnh nóng" của người yêu để tống tiền chính người yêu. Ảnh: CANĐ

Qua điều tra, xác định chị K và Đức có mối quan hệ tình cảm.

Ngày 5/8, lực lượng Công an huyện Nam Trực bắt quả tang đối tượng Đức đang có hành vi ép chị K viết giấy nhận nợ số tiền 20 triệu đồng. Khám xét người đối tượng, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ 0,23 gram heroin.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần hết sức thận trọng, cảnh giác trong quá trình quay chụp, lưu trữ những hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm để tránh xảy ra việc lộ lọt ngoài ý muốn, dẫn đến những hậu quả xấu.