Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị khai trừ Đảng, cấp nào có thẩm quyền quyết định?

Như Dân Việt thông tin, ngày 6/3, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng đã họp để xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức Khai trừ.



Cũng trong ngày 6/3, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng đã họp, xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức Khai trừ.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị khai trừ Đảng, Ban Bí thư sẽ là cấp có thẩm quyền quyết định. Ảnh Đ.X

Trao đổi với Dân Việt, ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Theo Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đối với đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của toà án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiếm toán; không cần quyết định cho đảng viên, cấp uỷ viên trở lại sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật (đây là điểm mới so với quy định cũ là Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016).

Như vậy trường hợp của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, do vi phạm pháp luật, đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam nên Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng đã chủ động kiểm tra, kết luận và đề nghị cấp thẩm quyền kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ Đảng.

Ông Ngô Văn Sửu cho biết thêm, đối với đảng viên đương chức hay nguyên chức là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khi có vi phạm, khuyết điểm cần phải xử lý kỷ luật Đảng ở mức cao hơn cảnh cáo (cách chức và khai trừ Đảng) thì cơ quan chức năng sẽ trình lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình lên Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Lý do vì sao phải trình tới Ban Bí thư, vì Ban Bí thư là cơ quan chuẩn y Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành (sau khi bầu) hoặc chỉ định nhân sự tham gia các tổ chức đảng kể trên (khi điều động cán bộ) nên Ban Bí thư mới có thẩm quyền kỷ luật cách chức hoặc khai trừ Đảng đối với đảng viên trong trường hợp này.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958, ông nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều trường hợp cán bộ đảng viên sau khi bị khởi tố, không cần phải chờ bản án của toà, tổ chức đảng đã kiểm tra và xử lý kỷ luật Đảng cùng với thời điểm Cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, như trường hợp với ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương; ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản…