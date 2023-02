Vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: “Ông trùm” Trương Xuân Đước làm giám đốc 11 công ty nào ở Hải Phòng?

Trao đổi với Dân Việt, vị lãnh đạo Cục thuế thành phố Hải Phòng cho biết, tất cả các doanh nghiệp do Trương Xuân Đước đứng tên làm giám đốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ngừng hoạt động từ năm 2021.

Qua tìm hiểu, được biết, Trương Xuân Đươc (SN 1971, trú tại Hải Phòng ) đã đứng ra thành lập và đăng ký đại diện theo pháp luật hơn chục công ty, trong đó có 11 công ty đăng ký địa chỉ trụ sở trên địa bàn Hải Phòng.

Tuy nhiên, PV đã đến một số địa chỉ đăng ký trụ sở doanh nghiệp tại Hải Phòng, nhưng không hề có biển công ty.

Cụ thể, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng thương mại Bạch Đằng đăng ký địa chỉ tại số 264 Nguyễn Văn Linh, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Tuy nhiên, tại đây, không hề có biển công ty đăng ký như trên, thay vào đó là một cửa hàng bán đồ gỗ.

Một người dân cho biết, tại địa chỉ trên, chỉ có cửa hàng đồ gỗ đã kinh doanh từ nhiều năm nay, chứ không có công ty nào hoạt động tại đây.

Địa chỉ 264 Nguyễn Văn Linh là một cửa hàng bán đồ gỗ. Ảnh: PV

Tương tự, địa chỉ nhà ông Trương Đức Thắng, thôn 7, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) được ông Trương Xuân Đước đặt địa chỉ đăng ký trụ sở 3 công ty cũng không hề đươc gắn biển công ty nào.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trên địa bàn Hải Phòng, Trương Xuân Đước đăng ký thành lập và trực tiếp làm giám đốc 11 công ty bao gồm Công ty CP Xây dựng và phát triển Hạ tầng Licogi22 (trụ sở đăng ký tại thôn 7 (nhà ông Trương Đức Thắng), xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng);

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Nạo vét đường thủy Haco 6 (trụ sở đăng ký tại thôn 7 (nhà ông Trương Đức Thắng), xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng), Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng số 6 (trụ sở đăng ký tại thôn 7 (tại nhà ông Trương Đức Thắng), xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng), Công ty TNHH Thương mại Kim khí Trường Thành (trụ sở đăng ký tại thôn Thù Du (tại nhà ông Bùi Huy Thuật), xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng);

Công ty Cổ phần Khánh Dung (trụ sở đăng ký tại thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng), Công ty CP Đầu tư Thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng (đăng ký trụ sở tại thôn Thù Du (tại nhà bà Đặng Thị Chín), xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng, Công ty TNHH Thương mại & sản xuất Gia Bảo (đăng ký trụ sở tại Khu 1 Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng (đăng ký trụ sở tại thôn Thù Du (tại nhà bà Vũ Thị Dung), xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng);

Công ty CP Xuất nhập khẩu xây dựng thương mại Bạch Đằng (đăng ký trụ sở tại số 264 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng), Công ty CP Dầu khí Minh Tân (đăng ký trụ sở tại số 281 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng), Công ty CP Xây dựng Thăng Long, Hải Phòng (trụ sở đăng ký tại thôn Văn Chấn (tại nhà bà Tô Thị Thuỷ), xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

Nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại lô 18D Lê Hồng Phong, thuộc tổ dân phố Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Ảnh: PV

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam nhiều bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", và Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Cụ thể, theo nguồn tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP.Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế.



Được biết, vợ chồng ông Đước có mối quan hệ thân thiết với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca từ thời ông Ca còn làm Giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhiều năm, vợ chồng Đước cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn.



Khi biết mình và đồng phạm bị Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào "tầm ngắm", "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã đưa ông Ca khoảng 35 tỷ đồng để nhờ "chạy án".

Sau khi nhận tiền từ ông Đước, ông Ca không đưa cho ai để "chạy án". Khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.