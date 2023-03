Thông tin mới nhất về danh sách các Trung tâm đăng kiểm mở cửa đón khách

Cụ thể, với 9 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, người dân Thủ đô đang phải xếp hàng dài từ tối hôm trước ở phía trước các trung tâm đăng kiểm để chờ đến hôm sau.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, mỗi dây chuyền kiểm định năng suất đạt khoảng 60 xe/ngày. Dự kiến, tình trạng ùn tắc xếp hàng đăng kiểm tiếp tục còn tái diễn và xảy ra nhiều hơn vào tháng 4 và tháng 5 sắp tới.

Thậm chí, do không đủ nhân lực phục vụ người dân trong ngày, hàng chục ô tô cùng chủ xe phải xếp hàng chờ qua đêm để được đăng kiểm vào hôm sau.

Người dân xếp hàng chờ tới lượt đăng kiểm. Ảnh: Thế Anh

Hình ảnh người dân mang chăn ngủ trong xe, ăn tạm bánh mỳ, mỳ gói, chờ phía trước các trung tâm đăng kiểm đã trở nên quen thuộc thời điểm trước Tết Nguyên đán, giờ tiếp tục tái diễn những ngày qua.

Tại Hà Nội, với số dây chuyền hiện có, mỗi ngày Hà Nội chỉ kiểm định được 1.140 xe, một tháng kiểm định được 30.780 xe (đã trừ đi các ngày chủ nhật, trung tâm đăng kiểm nghỉ).

Trong khi đó, số xe đến hạn kiểm định trong tháng này tại Hà Nội là 75.682 xe, chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người dân.

Đến nay, trên toàn quốc có 281 Trung tâm đăng kiểm, trong đó, có 61 Trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa dừng hoạt động.

Nói về lý do các Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: "Trong tổng số 61 Trung tâm đăng kiểm đóng cửa (không bao gồm các Trung tâm hoạt động trở lại), có 53 Trung tâm đóng cửa do đang bị điều tra, 8 Trung tâm đóng cửa do không đủ điều kiện hoạt động".

Danh sách các Trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động. Ảnh: Thế Anh

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự đăng kiểm viên sau loạt sai phạm xảy ra tại hơn 50 đơn vị đăng kiểm trên cả nước (tập trung nhiều nhất ở Hà Nội và TP.HCM) khiến các trung tâm này bị tạm dừng hoạt động, tình trạng ùn tắc đăng kiểm sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới do khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân sụt giảm mạnh, ước chừng chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở TP.HCM. Thậm chí, có tháng chỉ đạt khoảng 30% ở cả 2 thành phố trên.

Trước thực trạng trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến cáo để người dân chủ động thực hiện, góp phần tiết kiệm thời gian khi đăng kiểm xe.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm trên phạm vi cả nước.

Trả lời câu hỏi của các PV về vụ án liên quan tới Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm, ông Xô khẳng định: "Số bị can bị khởi tố sẽ không dừng lại ở con số gần 400 bị can… Đến nay, cơ quan điều tra tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm".

Theo ông Xô, cơ quan chức năng đã khởi tố 379 bị can với 7 tội danh: Môi giới hội lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác, sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị phần mềm sử dụng mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và Che giấu tội phạm.

"Quy mô đại án này sẽ như đại án Việt Á vì còn 2 mảng đang điều tra mở rộng…", ông Xô khẳng định.