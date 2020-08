Thủ đoạn của 3 kẻ cho người nghèo vay tiền thu lãi “cắt cổ” 30%/tháng

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: Nguyễn Hải Nam (31 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), Lê Trọng Vũ (19 tuổi), Đoàn Trọng Mạnh (36 tuổi, đều quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Quyết định khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu vay tiền của người dân trong lúc túng thiếu để ra tay cho vay lấy lãi "cắt cổ".

Đối tượng bị bắt. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Cụ thể, trước đó Công an TP.Biên Hòa phát hiện một nhóm đối tượng thuê căn nhà ở tổ 39, KP5A, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) có biểu hiện hoạt động cho vay trả góp với lãi suất cao. Người đứng đầu, điều khiển các hoạt động cho vay là đối tượng Nguyễn Hải Nam.

Sau một thời gian dài theo dõi, công an phát hiện Nam đang thu tiền lãi của chị Ng.Th.Th (37 tuổi, ngụ KP5A, phường Trảng Dài) nên đã bắt giữ Nam, đưa về trụ sở công an.

Từ lời khai của Nam, cơ quan công an đã phát hiện thêm Vũ và Trọng cùng tham gia. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên tại căn nhà ở KP5A, phường Trảng Dài, lực lượng công an đã thu nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Nam và Trọng mỗi người góp tiền lại rồi sau đó đem cho những người có nhu cầu vay bằng hình thức trả góp và trả lãi theo ngày. Thời điểm tháng 3/2019 đến ngày bị bắt, Vũ có nhiệm vụ giúp Nam và Trọng hàng ngày đi thu tiền lãi của người vay.

Bước đầu các bị can khai nhận đã cho khoảng 10 người vay với số tiền từ 5 - 20 triệu đồng. Đến nay, cơ quan công an xác định được 7 người vay tiền trả lãi hàng ngày với lãi suất 30%/tháng của các bị can trên. Qua đó, các bị can trên thu lợi bất chính gần 96 triệu đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.