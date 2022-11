Thu nhập bình quân đầu người của huyện Mỹ Đức là bao nhiêu?

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Mỹ Đức đạt 58 triệu đồng/người/năm. Ảnh: MH

Theo baow cáo của UBND huyện Mỹ Đức, tính đến tháng 10/2022, tăng trưởng kinh tế của huyện tăng 9,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 197,2 tỷ đồng, đạt 109% dự toán thành phố giao.

Huyện đã chủ động trong việc giải quyết những khó khăn về an ninh trật tự trên địa bàn; giải quyết dứt điểm nhiều nội dung, vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn; góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế.

Đến nay, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mỹ Đức cũng có 3 xã: Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng Xá xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 14 đến 15 tiêu chí.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng có nhiều tiến bộ. Tổng giá trị sản xuất đạt 9.551,3 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch. Trên địa bàn huyện có 24 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, 36 trang trại chăn nuôi, 35 trang trại thủy sản, 7 trang trại tổng hợp.

Huyện cũng đã tập trung chú trọng đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, điện, đường liên xã, liên thôn, đường làng cơ bản được bê tông hóa 99%.

Toàn huyện có 50/80 trường đạt chuẩn quốc gia, 1 trung tâm y tế huyện, 21 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 122/122 thôn có nhà văn hóa, đạt 100%; có 113/122 thôn được công nhận và duy trì danh hiệu "Làng văn hóa".

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện chỉ còn 0,11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm.

Về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), Mỹ Đức có 31 làng nghề, làng có nghề truyền thống, trong đó có 6 làng nghề đã được công nhận. Toàn huyện có 24 sản phẩm được thành phố công nhận sản phẩm OCOP.