Cải xoong là một phần của họ rau cải Brassicaceae, cũng bao gồm cải xoăn, cải Brussels và bắp cải.

Rau cải xoong lần đầu được phát hiện ở Anh vào những năm 1800, từng được coi là một loài cỏ dại nhưng giờ đây được trồng ở khắp nơi trên thế giới như một loại rau lá xanh ngon miệng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rau cải xoong hay còn được gọi với những tên khác như rau xà lách xoong, cải xà lách xoong. Rau cải xoong có tên khoa học là Nasturtium officinale hay Nasturtium microphyllum, có thể sống được cả dưới nước và trên cạn.

Thân của cây cải xoong thường nổi trên mặt nước và lá có hình lông chim. Hoa nhỏ, mọc thành cụm và có màu xanh lục hoặc màu trắng. Rau cải xoong có vị hơi hăng nhưng không khó ăn.

Rau cải xoong thường được trồng dưới ruộng nước có bùn. Nếu bùn giàu dinh dưỡng, rau cải xoong mọc rất tốt, cắt lứa này chẳng mấy chốc lại mọc lứa sau. Về mùa đông, rau cải xoong được nhiều bà nội chợ lựa chọn để chế biến thành các món ăn đơn giản mà ngon miệng.

Tác dụng của rau cải xoong

1. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp chống lại các bệnh mãn tính

Rau cải xoong chứa rất nhiều hợp chất thực vật đóng vai trò là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là những phân tử có hại dẫn đến stress oxy hóa. Stress oxy hóa có liên quan đến một số căn bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư và các bệnh liên quan đến tim mạch.

Theo kinh nghiệm của nhiều nông dân, rau cải xoong cực kỳ dễ trồng. Chỉ cần một đám ruộng trũng có bùn và mực nước từ 5cm-10cm là có thể mua rau cải xoong giống về cấy như cấy lúa. Rau cải xoong giống có thể mua tại nhà vườn để giống hoặc có thể mua rau thương phẩm ngoài chợ về cấy đều mọc rất tốt.

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, ví dụ như rau cải xoong, có thể chống lại stress oxy hóa, nhờ đó giúp ngăn chặn những căn bệnh mãn tính trên.

Một nghiên cứu về các chất chống oxy hóa trong 12 loại rau họ cải khác nhau đã cho thấy trong rau cải xoong có tới hơn 40 hợp chất chống oxy hóa độc đáo. Rau cải xoong cũng vượt trội hơn hầu hết các loại rau khác trong nghiên cứu này về tổng lượng phenol và khả năng trung hòa các gốc tự do.

2. Ngăn ngừa một số loại ung thư

Trong rau cải xoong có chứa nhiều chất phytochemical, do đó nó có khả năng phòng chống một số loại ung thư.

Cải xoong và các loại rau họ cải khác có chứa chất glucosinolate, được kích hoạt thành các hợp chất gọi là isothiocyanates khi chúng được cắt bằng dao hoặc nhai. Isothiocyanates bao gồm các hóa chất như sulforaphane và phenethyl isothiocyanate. Các hợp chất này chống lại ung thư bằng cách bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị hư hại, vô hiệu hóa các hóa chất gây ung thư và ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các khối u.

Rau cải xoong có thể luộc chấm mắm, xào với các loại thịt đỏ, xào tôm nõn...hoặc có thể nấu canh...Rau cải xoong chế biến có mùi nồng nồng, nhiều người thì bảo là mùi hăng hăng, nhưng mùi nồng, hăng của rau cải xoong với nhiều người lại giúp kích thích thèm ăn, ăn ngon miệng...

Isothiocyanates được tìm thấy trong cải xoong đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và ung thư da.

Ngoài ra, nghiên cứu chứng minh rằng isothiocyanates và sulforaphane được tìm thấy trong cải xoong giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư vú.

3. Ăn rau cải xoong có lợi cho sức khỏe tim mạch

Ăn rau cải xoong có lợi cho sức khỏe tim mạch theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, cải xoong cũng là một loại rau họ cải mà tất cả các loại rau họ cải đều tốt cho sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy việc ăn các loại rau họ cải giúp giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

4. Ăn rau cải xoong giúp chống lại bệnh loãng xương

Cải xoong chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương, bao gồm canxi, magiê, kali và phốt pho. Ngoài canxi cần thiết trong sự phát triển của xương thì magiê, vitamin K và kali cũng đóng những vai trò quan trọng khác.

Trong 34 gram rau cải xoong đã cung cấp hơn 100% RDI cho vitamin K. Vitamin K là một thành phần của osteocalcin, một loại protein tạo nên mô xương khỏe mạnh và giúp điều chỉnh sự luân chuyển của xương. Những người có lượng vitamin K cao nhất có nguy cơ bị gãy xương hông thấp hơn 35% so với những người ăn ít nhất.