Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Người chăn nuôi thua lỗ, lợn gà 'ăn' hết sổ đỏ, thêm gia cầm nhập lậu thì ai chịu nổi

Chiều 17/10, Bộ NNPTNT chủ trì tổ chức Hội nghị ngăn chặn nhập lậu gia cầm và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Việc kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu gia cầm là nhiệm vụ quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, đến vấn đề an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm và xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, quy mô của ngành chăn nuôi Việt Nam ngày càng lớn, 9 tháng năm 2023, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 90.600 tấn, tăng 0,1%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 373.400 tấn, tăng 2,4%; sản lượng sữa bò tươi 9 tháng ước đạt 892,5 triệu lít, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2023 tăng khoảng 4,2%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 3,6 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng đàn và sản lượng gia cầm 9 tháng tiếp tục tăng với 552 triệu con, giết mổ 2 tỷ con; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất ước đạt 1,73 triệu tấn, sản lượng trứng gia cầm ước đạt 14,2 tỷ quả, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long và Tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch chủ trì Hội nghị ngăn chặn nhập lậu gia cầm và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững. Ảnh: NNVN.

"Ngành chăn nuôi còn tạo sinh kế, việc làm, thu nhập cho 6 triệu hộ nông dân. Do vậy, không thể để cho tình trạng nhập lậu gia súc gia cầm hoành hành", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh,

Theo ông Tiến, để ngăn chặn tình trạng ngập lậu gia cầm, cần phát triển ngành công nghiệp giống, bởi giống quyết định năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi; thúc đẩy chế biến và chế biến sâu, chú trọng bảo vệ môi trường.

"Một ngành chiếm 26,7% tổng giá trị ngành nông nghiệp, đóng vai trò nòng cốt cho tăng trưởng ngành nông nghiệp nhưng mấy năm nay, doanh nghiệp, người chăn nuôi thua lỗ nghiêm trọng, nhiều người phá sản, chăn nuôi "ăn" hết sổ đỏ. Dẫn đến điều này, có một phần tác động của tình trạng nhập lậu gia cầm. Đó là chưa kể bao công sức xây dựng vùng an toàn dịch bệnh hướng đến xuất khẩu đang vào đà tăng trưởng có thể đổ sông đổ biển nếu không kiểm soát tốt tình hình nhập lậu gia súc gia cầm. Nhập lậu gia cầm không chỉ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, an toàn thực phẩm, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh mà còn tác động đến sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các ngành chức năng, các đơn vị của Bộ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam.

"Các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chứ không phải biết rồi bỏ đấy mà phải làm đến nơi đến chốn; phải có quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới. Ảnh: nongnghiep.vn

Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), mặc dù Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Nông nghiệp và PTNT thường xuyên, liên tục ban hành rất nhiều văn bản, tổ chức các đoàn công tác, các hội nghị quán triệt nhưng việc triển khai của các địa phương còn rất nhiều hạn chế, tình hình buôn bán, vận chuyển, nhập lậu gia cầm trong 9 tháng năm 2023 có chiều hướng gia tăng rất mạnh với 131 vụ được phát hiện.



Cụ thể, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 31 vụ; với 101.800 con gia cầm giống; 4.000 gia cầm thịt; 8.532 kg/sản phẩm động vật. Tỉnh Quảng Ninh phát hiện 41 vụ; 14.795 gia cầm giống; 27.900 quả trứng giống; 16.695 kg/sản phẩm động vật. Tỉnh Cao Bằng phát hiện 59 vụ; 39.000 gia cầm giống; 347 gia súc; 16.012 quả trứng giống; 31.351 kg/sản phẩm động vật

Tỉnh Long An phát hiện 05 vụ, tiêu hủy 68 con lợn, 26 con bò. Xử phạt vi phạm hành chính 04 đối tượng với số tiền là 27 triệu đồng và khởi tố 03 bị can. Tỉnh An Giang phát hiện 05 vụ; 35 con gia cầm; 97 con gia súc.

Trong khi đó, số liệu thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VIPA) cho thấy, ước tính lượng gà sống nhập tiểu ngạch, nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000 - 250.000 tấn/năm. VIPA cũng cho biết, mỗi tháng có hàng chục nghìn tấn gà thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta.



Tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới các tỉnh miền trung và miền nam vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, nhất là tại các địa bàn biên giới với Lào, Campuchia, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục... dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước, công tác phòng, chống dịch và sức khỏe người dân.

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký 2 Công điện chỉ đạo cụ thể như Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam; và Công điện số 694/CĐ-TTg ngày 1/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam.