Hiện, ông Chín Tỷ có 2 trại lạnh nuôi gà lấy trứng với khoảng 12.000 con gà đẻ trứng tại xã Tân Lân. Theo UBND xã Tân Lân, địa phương này đang có 2 HTX, 97 trang trại, 170 gia trại, tổng đàn hơn 500.000 con gà đẻ trứng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Dương Văn Tỷ nuôi gà lấy trứng trại lạnh. Ảnh: T.Đ

Nông dân Việt Nam xuất sắc nuôi gà lấy trứng bằng trại lạnh

Khoảng 5 năm tước tôi có dịp ghé trại nuôi gà lấy trứng trại lạnh của ông Chín Tỷ nhân dịp theo đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Thời điểm ấy, trại lạnh nuôi gà lấy trứng của ông Chín Tỷ là mô hình điểm tại địa phương. Mô hình này ứng dụng chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường với chuồng nuôi gà theo công nghệ lạnh có hệ thống làm mát, hệ thống cho ăn tự động, hệ thống tự điều chỉnh nhiệt độ không khí trong trại, đệm lót sinh học, hệ thống di chuyển phân, nguồn thức ăn đầu vào được kiểm soát chặt chẽ. Từ đó giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Lúc bấy giờ, sau khi nghe và xem ông Chín Tỷ nuôi gà lấy trứng trại lạnh làm giàu, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông Việt Nam Thào Xuân Sùng khen nức nở cách làm vừa thích ứng với thị trường trứng an toàn vừa bảo vệ môi trường này.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Dương Văn Tỷ mỗi ngày có doanh thu 8 triệu đồng từ trại nuôi gà lấy trứng. Ảnh: T.Đ

"Tôi dẹp hết 1 trại rồi, giờ chỉ còn 2 trại với khoảng 12.000 con gà mái đang cho trứng", với dáng người tầm thước, ngâm đen, nụ cười thân thiện, ông Chín Tỷ thổ lộ trong lần gặp mới đây.

Theo ông Chín Tỷ, nguyên nhân ông giảm đàn gà lấy trứng bởi giá trứng gà trên thị trường thường ở mức thấp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên nuôi gà không có lời. Chỉ khoảng 2 năm nay, giá trứng gà tương đối ổn định, giá trứng khả quan, đặc biệt gần đây giá thức ăn chăn nuôi đi xuống, nên ông Chín Tỷ vẫn bám lấy nghề.



Thật tình, dù tình hình chăn nuôi ảm đạm, giá trứng gà trồi sụt, hay phải giảm đàn thì ông Chín Tỷ vẫn sống khỏe với nghề nuôi gà lấy trứng trại lạnh. Hiện, mỗi ngày trại gà lấy trứng của ông Chín Tỷ xuất bán hơn 30 cây trứng (300 trứng/cây) và thu về khoảng 8 triệu đồng.



Có được doanh thu này, ông Chín Tỷ cho rằng do may mắn. Thực tế, trứng gà trại lạnh an toàn, đẹp của ông đã có úy tín lâu nay nên được thương lái tin tưởng thu mua.

Chính ông Chín Tỷ cũng cho biết, việc từ nuôi gà lấy trứng truyền thống chuyển sang nuôi gà trại lạnh, ngoài bảo vệ môi trường, phòng dịch còn muốn thích ứng với thị trường trứng gà đang trong xu thế an toàn thực phẩm.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Dương Văn Tỷ chia sẻ muốn nuôi gà lấy trứng trại lạnh thành công cần phải phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt cho đàn gà. Ảnh: T.Đ

"Trước đây, tôi làm trại gà đẻ trứng theo hướng trại mở. Sau khi nuôi thời gian, thấy tình hình bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng, và nhất là muốn tăng năng suất, chất lượng trứng gà, tôi quyết định nâng cấp trại gà lên thành trại lạnh", ông Chín Tỷ cho biết.

Để nâng cấp 2 trại lạnh nuôi gà lấy trứng với 22.000 con gà đẻ, ông Chín Tỷ phải đầu tư hơn 300 triệu đồng. Trại được thiết kế đảm bảo độ thông thoáng, độ lạnh hợp lý để đàn gà không bị tác động bởi nhiệt độ ngoài trời.



Hệ thống làm lạnh này giữ trại gà khép kín ở nhiệt độ 25 – 28 độ C, bởi được lắp đặt hệ thống quạt gió, máy bơm nước, tấm làm mát tổ ong. Theo đó, sau khi bơm nước qua tấm làm mát tổ ong, không khí được lọc qua tấm lọc, quạt sẽ đẩy khí nóng từ chuồng ra ngoài và hút không khí mát từ ngoài vào trong để giữ nhiệt độ trong trại luôn ổn định.

"Tôi suốt ngày nóng nực, chứ đàn gà luôn mát mẻ", ông Chín Tỷ cười vui.

Tuy nhiên, do trại kín và số lượng đàn gà lớn, nuôi trại lạnh dễ phát tán dịch bệnh nếu trại xảy ra dịch. Vì thế, để phòng chống dịch bệnh và muốn đàn gà phát triển tốt, ông Chín Tỷ khuyến cáo, người nuôi phải quản lý được dịch bệnh, tuân thủ nghiêm chế độ vaccine định kỳ. Và định kỳ cung cấp men vi sinh và vitamin C cho gà để gà khỏe mạnh.



Clip. Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Dương Văn Tỷ, nông dân xã xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà lấy trứng trong trại lạnh. Clip: T.Đ



Ngoài ra, ông luôn theo dõi biểu hiện đàn gà, như có bỏ ăn hay không… Vào thời điểm giao mùa, như đầu mùa mưa, hoặc đầu mùa nắng gà hay bị bệnh, ông phải tăng cường sức đề kháng cho gà bằng cung cấp vitamin A, D, E, C.

Nói về thị trường trứng gà hiện nay, ông Chín Tỷ cho biết, khoảng 2 năm nay giá trứng gà ổn định. Hiện, giá trứng gà tại trại 2.000 – 2.200 đồng/trứng.



Đặc biệt, giá thức ăn công đang quay đầu sau thời gian dài tăng giá. Nếu bao thức ăn đậm đặc cho gà trước đây khoảng 400.000 đồng/bao (25kg/bao), giờ còn khoảng 300.000 đồng/bao.

"Nghề chăn nuôi quan trọng nhất là giá thức ăn, chứ còn giá trứng dao động không lớn. Nếu giá thức ăn thấp, người chăn nuôi sẽ có lợi nhuận tốt", ông Chín Tỷ nhận định.

Nông dân Việt Nam xuất sắc chia sẻ đồng lời

Ham học, ham làm, ham áp dụng khoa học – kỹ thuật vào chăn nuôi để thu tiền tỷ, nhưng ông Chín Tỷ cũng không quên chia sẻ đồng lời với bà con nghèo, xây dựng quê hương, nông thôn mới.

Theo ông Chín Tỷ, mỗi năm ông đóng góp phúc lợi xã hội ở địa phương khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Dương Văn Tỷ nhờ nuôi gà lấy trứng trở thành tỷ phú. Ảnh: T.Đ

Với những thành tích trong lao động, sản xuất và những đóng góp cho xã hội, những năm qua, ông Chín Tỷ nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Long An, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, như: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 – 2016, Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân tỉnh Long An (giai đoạn 2015 - 2020), Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2017 – 2021, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022.

Năm 2023, ông Chín Tỷ vinh dự được tuyên dương Nông dân Việt Nam xuất sắc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.