Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ

Tham dự lễ khởi công, tại điểm cầu An Giang còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài Chính, LĐTB&XH, Ủy ban Dân tộc, Quân Khu 9; lãnh đạo các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các Sở, ban nghành tỉnh An Giang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ, tại điểm cầu An Giang, sáng 17/6. Ảnh: Hồng Cẩm

Thực hiện Công văn số 4260/VPCP-CN ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, lễ khởi công 4 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ giai đoạn 1 đã được tổ chức với hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại An Giang và các điểm cầu TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ, tại điểm cầu An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm, cho biết: Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ được đầu tư xây dựng nhằm hình thành trục ngang trung tâm vùng ĐBSCL qua TP.Cần Thơ, tỉnh An Giang, Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam, tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng ĐBSCL với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Dự án được đầu tư sẽ góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188,2km đi qua 4 tỉnh, thành: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Điểm đầu kết nối QL91 thuộc TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, điểm cuối giao quốc lộ Nam Sông Hậu, kết nối đường dẫn cảng Trần Đề (Sóc Trăng). Tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ, tại điểm cầu An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư quy mô phân kỳ 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe.

Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ được chia làm 4 dự án thành phần do 4 địa phương có dự án đi qua làm cơ quan chủ quản.

Cụ thể: Dự án thành phần 1, dài khoảng 57,2km thuộc địa phận tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ do UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư sơ bộ 13.799 tỷ đồng; dự án thành phần 2, dài khoảng 37,2km thuộc địa phận TP.Cần Thơ do UBND TP.Cần Thơ là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư sơ bộ 9.845 tỷ đồng; dự án thành phần 3, khoảng 36,9km thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang do UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 9.927 tỷ đồng; dự án thành phần 4 dài khoảng 56,9 km thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng do UBND tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 11.120 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án đường bộ Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.