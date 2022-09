Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo "nóng" các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống bão Noru

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước bão Noru

Sáng 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước khi đi vào nội dung của Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian chỉ đạo về công tác ứng phó cơn bão Noru. Theo đó, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước cơn bão Noru và đặc biệt là không để người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng cũng nhắc lại cơn bão Xangsane vào cuối năm 2006 đã gây thiệt hại rất lớn về người và của (khoảng 10.000 tỷ đồng ở thời điểm đó). Do đó, các bộ, ngành, cơ quan, các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố miền Trung phải tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.



Thủ tướng cho biết ông vừa gọi điện cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung và được báo cáo là ở nhiều nơi vẫn “trời quang mây tạnh”. Điều này có thể khiến nhiều người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ông nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đồng thời không để người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến của bão.

Trong đó, hết sức quan tâm một số nhiệm vụ: Khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú; rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm; bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè nuôi trồng thủy sản; ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão…

Thủ tướng nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa để bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản của người dân, của Nhà nước trong bối cảnh thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thủ tướng thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại miền Trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, ứng phó bão quốc tế Noru vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão tại khu vực miền Trung.



Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, Ban chỉ đạo tiền phương sẽ đặt trụ sở hoạt động tại tâm bão, có thể là thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai Lê Văn Thành làm Trưởng ban Ban chỉ đạo tiền phương, đồng thời sẽ có các bộ, ngành đi cùng.

Ban chỉ đạo tiền phương sẽ hỗ trợ các địa phương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo trực tiếp, đồng thời thường xuyên báo cáo Thủ tướng để có những giải pháp trong tình huống khẩn cấp cho các địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, đây là cơn bão rất mạnh và đến thời điểm này có thể chia 8 địa phương ở vùng trực tiếp ảnh hưởng của bão thành 2 cấp độ. Cụ thể, có 4 địa phương ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 là cấp lớn nhất gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 địa phương rủi ro thiên tai là cấp 3 gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Khánh Hòa.

Vị trí và đường đi của tâm bão số 4 (lúc 09 giờ ngày 26/9): khoảng 15.9 độ Vĩ Bắc; 118.2 độ Kinh Đông.

Các kịch bản theo Quy chế của Ban chỉ đạo và theo Luật phòng chống thiên tai đã có, yêu cầu các địa phương trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới thì tập trung vào hoàn thiện các kịch bản theo hướng chỉ đạo rủi ro thiên tai để sẵn sàng các phương án.

Trong đó, đầu tiên là đảm bảo an toàn tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản trên biển, cố gắng thông báo và kêu gọi các tàu thuyền di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm trong vòng 24 tiếng theo thông báo vùng nguy hiểm mà Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai sẽ gửi đến các địa phương theo hướng là chạy ra phía Bắc hoặc về phía Nam, hạn chế vào bờ vì vào bờ ở khu vực này cũng rất nguy hiểm.

Thứ hai, đảm bảo các lồng bè hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển an toàn tuyệt đối cho người trước, sau đó đến an toàn cho tài sản của người dân nuôi trồng thủy sản trên biển.

Trên đất liền, các địa phương theo kịch bản ứng phó về cấp độ rủi ro thiên tai để quyết định các phương án, trong đó là cấm tàu thuyền ra khơi có thể ngay hôm nay (26/9) là cấm tàu thuyền ra khơi và cố gắng ban hành lệnh cấm biển 24 tiếng trước khi có lệnh cảnh báo thiên tai rủi ro.

Đối với công tác chuẩn bị khác lưu ý các địa phương một số công tác chỉ đạo: Thứ nhất là đảm bảo “nguyên tắc 4 tại chỗ” một cách thiết thực hiệu quả và thực chất.

Thứ hai là sơ tán dân, trong sơ tán dân lưu úy các kịch bản về sơ tán dân. Sơ tán dân đến những khu vực gần nhất, an toàn nhất và đảm bảo an toàn ở chỗ sơ tán, khi an toàn mới cho sơ tán. Với cấp độ rủi ro như thế này thì các nhà cấp 4 phải sơ tán dân và có đảm bảo đảm bảo là chằng chống nhà cửa phù hợp với điều kiện của địa phương để giảm thiểu tối đa thiệt hại nhà cửa bị tốc mái, sập đổ.

Chuẩn bị các lệnh cấm đường, cho học sinh nghỉ học; cắt tỉa cây, chằng hoặc tháo các biển quảng cáo, đặc biệt là chằng buộc các nhà mái tôn để đảm bảo không gây nguy hiểm thiệt hại.

Thứ ba, đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, bản thân Ban chỉ đạo các địa phương cũng phải chia lực lượng các mũi để đi kiểm tra thực tế, đảm bảo các điều kiện an toàn tính mạng tài sản của người dân, công sản, trong kịch bản đã có đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc.

Bão NORU đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ

Hồi 07 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Đến 07 giờ ngày 29/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 104,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Ứng phó bão Noru: Bộ Y tế yêu cầu trực cấp cứu 24/24h, duy trì chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết

Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, Bộ Y tế đã ban hành công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn kéo dài ở khu vực miền Trung, Bộ Y tế (Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Công điện số 29/CĐ-QG ngày 24/9/2022 và các văn bản liên quan về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng, chống; tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, bão gây ra; không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị cho người dân.

Các tỉnh ven biển, khu vực miền núi đề phòng nguy cơ úng lụt, sạt lở đất do mưa bão gây ra; rà soát kế hoạch phòng chống lụt bão, các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng cơ nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở đất.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động, sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có yêu cầu; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cùng đó, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng, chống lụt bão.

Bộ Y tế nêu rõ, nhận được Công điện này, đề nghị Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan khẩn trương, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế.