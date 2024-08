Thực hư thông tin CLB Long An giải thể trước thềm giải hạng Nhất QG 2024/2025

Không có chuyện CLB Long An giải thể, đội bóng sẽ tiếp tục dự giải hạng Nhất QG

Như Dân Việt đã đưa tin, hôm 19/8 vừa qua, Công ty cổ phần Bóng đá Long An có văn bản gửi Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận xin không tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa bóng 2024/2025 là Cúp QG và giải hạng Nhất QG.

Lý do là Công ty cổ phần phát triển Bóng đá Long An đã trả đội bóng lại cho tỉnh và Sở VHTTDL Long An quản lý. Để duy trì CLB Long An tại giải hạng Nhất QG, Công ty phải chi khoảng 25 tỷ đồng/năm. Số tiền vận động tài trợ chỉ từ 5 - 7 tỷ đồng khiến Công ty cổ phần phát triển Bóng đá Long An không thể tiếp tục duy trì hoạt động của đội bóng.

CLB Long An sẽ tiếp tục tham dự giải hạng Nhất QG 2024/2025. Ảnh: VPF

Những ngày qua, nhiều người hâm mộ lo lắng CLB Long An giải thể như trường hợp của CLB Than Quảng Ninh hồi tháng 8/2021.

Nhưng vào thời điểm khó khăn nhất, tin vui đã tới với người hâm mộ Long An. Theo đó, chẳng những không có chuyện CLB Long An giải thể, mà còn tiếp tục thi đấu giải hạng Nhất QG 2024/2025.

Sáng nay (29/8), một lãnh đạo VPF đã xác nhận với Dân Việt, trong ngày hôm nay, CLB Long An cho biết sẽ gửi công văn xác nhận tham dự giải hạng Nhất QG 2024/2025.

Với sự trở lại của CLB Long An, giải hạng Nhất QG 2024/2025 sẽ có 11 đội, bằng với con số của mùa giải năm ngoái.

Được biết, sau dịp nghỉ lễ 2/9, VPF sẽ xác định thời gian tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất QG 2024/2025.

Điều mà nhiều người quan tâm là không biết CLB Long An đã tìm được lời giải cho bài toán kinh phí bằng cách nào?

Trả lời báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Thành Thanh - Giám đốc Sở VHTTDL Long An cho biết: "Vào phút cuối, các lãnh đạo tỉnh đã vận động được, cũng như thống nhất với các phương án hỗ trợ của một số đơn vị để tài trợ về mặt tài chính cho đội bóng Long An tiếp tục tham gia giải chuyên nghiệp mùa tới".

Về lực lượng đội bóng, ông Thanh cho hay đã đồng ý với đề nghị từ phía lãnh đạo CLB HAGL bổ sung thêm một số nhân sự từ đội bóng này để CLB Long An có thể thi đấu tốt hơn trong mùa giải mới.



Trong quá khứ, CLB Long An cùng với HAGL và B.Bình Dương là "bộ ba" quyền lực trong những mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam.



Dưới thời HLV Calisto, CLB Long An đã vô địch V.League 2005, 2006. Nhưng thời gian qua đi, cùng với những khó khăn về kinh tế, CLB Long An không còn duy trì được vị thế của mình. Kết thúc V.League 2011, CLB Long An xếp áp chót và rớt hạng Nhất 2012.

Ngay sau đó, CLB Long An lại vô địch giải hạng Nhất 2012 và thăng hạng V.League 2013. Nhưng "đại gia" một thời cũng chỉ gắng gượng được thêm 5 mùa và xếp đội sổ V.League 2017, xuống hạng Nhất suốt từ năm 2018 tới nay.

Kết thúc giải hạng Nhất QG 2023/2024, CLB Long An xếp thứ 6/11 và ít ai ngờ cách đây 10 ngày, họ lại xin rút không dự giải hạng Nhất QG 2024/2025.

CLB Long An giải thể là thông tin khiến các CĐV quan ngại. Rất may là cuối cùng điều đó đã không xảy ra!