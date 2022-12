Thưởng nóng 3 tập thể tham gia bắt kẻ cướp ngân hàng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Liên quan đến vụ cướp xảy ra trong ngân hàng tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, ngày 29/12 lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu vừa tổ chức khen thưởng 3 tập thể bao gồm: Công an huyện Vĩnh Cửu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.Biên Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra phá án, bắt giữ đối tượng cướp tài sản của người dân tại ngân hàng.

Khen thưởng tập thể tham gia vụ bắt cướp trong ngân hàng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Trường Tâm

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo huyện đã tuyên dương thành tích của lực lượng công an trong thời gian ngắn đã bắt giữ được đối tượng cướp tài sản.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu đề nghị lực lượng công an huyện thời gian tới tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện và cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón tết an toàn.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó, vào chiều 28/12, tại một ngân hàng chi nhánh Bắc Đồng Nai (thuộc ấp 2, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu) một đối tượng dùng súng giả uy hiếp những người có mặt tại đây để cướp 20 triệu đồng của người dân đến giao dịch tại ngân hàng.

Nhận được thông tin, công an đã tiến hành xác minh, truy xét. Sau 4 giờ, các lực lượng đã bắt giữ được Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tổ 19, KP.3, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa). Bước đầu tại cơ quan công an, Tùng khai do thiếu nợ, túng quẫn nên đã dùng súng đồ chơi của con để đi cướp tài sản.