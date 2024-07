Thượng úy công an là mỹ nhân tài sắc, từng góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng của VTV

Nữ Thượng úy công an được đặt tên theo một bộ phim

Diễn viên Lưu Huyền Trang sinh năm 1987 tại Tuyên Quang. Ra đời đúng lúc bộ phim Biệt động Sài Gòn đang công chiếu và được khán giả yêu thích rầm rộ, bố mẹ Huyền Trang đã đặt tên cô giống với tên nhân vật họ yêu thích trong phim. Đó có lẽ cũng chính là mối nhân duyên đầu tiên của cô với nghệ thuật.

Lưu Huyền Trang từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Việt như: Cầu vồng tình yêu, Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, 13 nữ tù, Thương ngày nắng về... Mới đây, nữ diễn viên góp mặt trong phim mới nhất với đề tài gia đình mang tên Nhà mình lạ lắm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Trong phim, Huyền Trang đóng vai Diễm Hương là vợ của Quang Hải (Tuấn Tú đóng) với những tình tiết hài hước, mang đến nhiều giây phút thư giãn cho khán giả.

Thượng úy công an, diễn viên Lưu Huyền Trang. (Ảnh: FBNV)

Công tác tại tại Đoàn Kịch nói Công an trực thuộc Bộ Công an, Lưu Huyền Trang thể hiện hàng loạt vai diễn lớn, nhỏ trên sân khấu. Chia sẻ về công việc, nữ thượng úy công an từng thổ lộ: "Tôi tự hào, may mắn là người chiến sĩ Công an Nhân dân, được tôi luyện trong môi trường có kỷ cương, kỷ luật từ những việc nhỏ nhất như giờ giấc, tác phong sinh hoạt. Khoác trên mình bộ quân phục, tôi luôn thận trọng trong những phát ngôn, hành động để phù hợp với ngành, với hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân. Tôi muốn được cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc những vở kịch chất lượng, mang thông điệp nhân văn sâu sắc, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".

Trong sự nghiệp của mình, Lưu Huyền Trang đạt nhiều giải thưởng nhưng với cô, đáng nhớ nhất là giải thưởng cho vở kịch Không phải là vụ án của nhà hát Công an Nhân dân. Nhờ vở này, cô đoạt huy chương vàng cho Liên hoan hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân lần thứ ba. "Tôi nhớ giải thưởng này nhất vì nó đánh dấu sự trở lại sân khấu của tôi sau một thời gian dài vắng bóng. Vừa quay lại sân khấu, tôi đã nhận được vai diễn này. Đó cũng là giải thưởng đầu tiên tôi nhận được trong sự nghiệp sân khấu" - cô tâm sự.

Lưu Huyền Trang được khán giả yêu thích với các vai diễn hài hước, dí dỏm. (Ảnh: FBNV)

Lưu Huyền Trang còn có một cậu em ruột khá nổi tiếng, đó là diễn viên Lưu Duy Khánh - người thủ vai Hiếu trong bộ phim Món quà của cha. Trước đó, anh được khán giả biết tới qua bộ phim Phố trong làng với hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Chia sẻ với Dân Việt về việc hai chị em cùng theo đuổi con đường nghệ thuật, Lưu Huyền Trang cho biết: "Bố mẹ tôi luôn tôn trọng quyết định của con cái và và luôn ủng hộ chúng tôi. Cả 2 chị em đang trên con đường nghệ thuật và ít nhiều bây giờ cả chị và em cũng đều đang dần có được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Có bài viết nào đó trên Facebook hay là có bài báo của hai chị em, những phim mới, những hình ảnh mới, bố mẹ tôi cảm thấy tự hào và ủng hộ các con cái bằng việc chia sẻ bài viết, bình luận".

Hai chị em Lưu Huyền Trang và Lưu Duy Khánh. (Ảnh: FBNV)

Năng nổ hoạt động hết mình cho nghệ thuật nhưng Lưu Huyền Trang lại rất kín tiếng trong đời tư. Khi nói về tình yêu hôn nhân, nữ diễn viên Tuyên Quang chỉ nhẹ nhàng tâm sự: "Vợ chồng lấy nhau là duyên số, có duyên mới đến được với nhau, hết duyên thì đành buông bỏ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện riêng tư khó nói lắm, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nói rằng không bon chen thì hạnh phúc thuận chèo mát mái là không hoàn toàn đúng".