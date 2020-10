Thủy Tiên nói gì khi bị yêu cầu "ghi ra giấy" chi tiết số tiền cho dân vùng lũ?

Cách đây ít phút, ca sĩ Thủy Tiên đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip hé lộ "bữa ăn ngon nhất của cô Tiên mừng 20/10". Đi kèm với đoạn clip này, bà xã Công Vinh đề cập đến chuyện một số người đưa ra yêu cầu "khó đỡ" khi cô cứu trợ người dân miền Trung. Ca sĩ Thủy Tiên viết: "Có một số người nhắn tin yêu cầu Tiên thuê người đi theo để ghi lại chi tiết cho ai bao nhiêu thì ghi ra giấy về tổng kết".



Trước lời đề nghị này, bà xã của Công Vinh mong mọi người thông cảm và nêu rõ lý do không thể thực hiện yêu cầu trên. "Mong mọi người xem đến cuối clip, mưa to như vậy điện thoại cầm quay mà nó bị nước vào hư luôn. Mưa to ngón tay lạnh ngắt bấm phím cảm ứng nó không ăn luôn. Giấy nào mà chịu nổi để ghi trong lúc trời mưa như vậy.

Mỗi ngày đoàn gom được trên dưới 1.000 thùng mì và các loại thực phẩm tính ra là 6-7 ngày là 6-7 nghìn người chưa kể có khi 1 ngày nhiều hơn 1.000 người hết sạch mì để cho thì chỉ cho bánh nước và tiền. Mỗi ngày mà ghi rồi cộng cả nghìn con số thì chắc chết luôn mọi người thông cảm nha", Thủy Tiên chia sẻ.

Clip: Bữa ăn ngon nhất của cô Tiên mừng 20/10.

Ngay sau khi đăng tải bài viết và clip của Thủy Tiên thu hút hơn 55 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ dân mạng và người hâm mộ. Nhiều fan để lại những bình luận động viên và ủng hộ bà xã của Công Vinh: "Không cần quan tâm đến những người không hiểu chuyện, việc làm của Thủy Tiên tốt nhất có thể rồi"; "Ủng hộ em! Em cứ làm theo những gì con tim mách bảo"...

Trước đó, ca sĩ Thuỷ Tiên đăng tải bài viết khá dài trình bày rõ ràng về các khoản chi từ việc rút tiền mặt, đã chuyển khoản cho những ai, với lý do gì... và đều có hình ảnh đính kèm. Theo đó, bà xã của Công Vinh đã chi gần 2,7 tỷ đồng trong những ngày cứu trợ người dân miền Trung đợt 1 vừa qua.

Ngoài công khai số tiền cứu trợ miền Trung đợt 1, Thuỷ Tiên hé lộ đang chuẩn bị lịch trình cho đợt cứu trợ người dân vùng lũ đợt 2 trong những ngày tới.

Nữ ca sĩ khẳng định số tiền ăn, ở của cô trong 6 ngày đi cứu trợ ở miền Trung đều là tự bỏ tiền túi chứ không sử dụng đến tiền từ quỹ từ thiện. Thậm chí, tiền ăn ở của các thành viên trong đoàn từ thiện, Thuỷ Tiên cũng tự bỏ tiền riêng để mời họ. Bà xã của Công Vinh cũng chia sẻ khá chi tiết những thông tin về việc nhận và chi tiền cứu trợ miền Trung với hi vọng "không muốn một số bạn lấy cớ nói ra nói vào không hay".

Nữ ca sĩ cũng gặp nhiều áp lực vì phải sắp xếp và tính toán lịch trình để hỗ trợ, giúp đỡ người dân một cách hiệu quả. "Sẽ cố gắng hết sức để làm việc trực tiếp nhanh chóng, để tiền đến tay dân nhanh nhất có thể, nên cái đầu rất là stress trong thời gian này. Rất là áp lực vì phải tính toán rất nhiều và dù có cố gắng mấy thì không khỏi những sơ sót, nếu có lỡ sơ sót gì đó xảy ra trong quá trình làm việc Tiên mong mọi người thông cảm chia sẻ giúp Tiên nha. Ôm cục tiền xong ăn không ngon ngủ không yên luôn ạ, từ ngày 10 đến giờ chưa hôm nào ngủ được đủ giấc cả, chưa xong dự án này thì còn lo nghĩ tính toán sắp xếp nhiều lắm ạ", Thuỷ Tiên chia sẻ.

Bà xã của Công Vinh cũng khẳng định cô sẽ có sao kê toàn dự án để "tiền không thất thoát đi 1 đồng nào cả".