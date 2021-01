Tiếp viên hàng không bị khởi tố, đối mặt khung hình phạt thế nào?

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Tấn Hậu (tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, bệnh nhân Covid-19 số 1.342) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để điều tra theo quy định.

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) cùng cấp phê chuẩn.

Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Tấn Hậu, tiếp viên hàng không Vietnam Airlines,

Liên quan đến việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, đây là sự việc nhiều người đã dự đoán từ trước. Bởi trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội danh này và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

"Hành vi của nam tiếp viên hàng không vi phạm quy định về cách ly y tế làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người, bởi vậy việc Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bệnh nhân này là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật", luật sư Cường cho biết.

Cụ thể bộ luật hình sự quy định như sau: “Điều 240: Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người; c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế; b) Làm chết người. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; b) Làm chết 2 người trở lên 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.”

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích pháp lý xung quanh việc nam tiếp viên hàng không bị xử lý.

Theo vị luật sư, hành vi của nam tiếp viên hàng không này được xác định là “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 240 Bộ luật hình sự nêu trên.

Nội dung văn bản này được hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tại Công văn số 45/TANDTC-PC. Cụ thể, người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

a; Trốn khỏi nơi cách ly; b) Không tuân thủ quy định về cách ly; c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

"Bởi vậy người này có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt theo khoản 1, điều 240 BLHS là phạt tiền từ năm 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm", vị luật sư phân tích.

Theo ông Cường, may mắn là sự việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời không dẫn đến việc phải công bố dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng chưa dẫn đến hậu quả chết người.

Nếu xảy ra một trong các trường hợp như vậy thì hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.

"Việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người cũng không bất ngờ đối với nam tiếp viên hàng không.

Có lẽ anh ta đã rất ân hận, bởi hành vi thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh của mình mà đã làm khổ biết bao nhiêu người, gây tốn kém lãng phí tiền của, đe dọa đến an toàn xã hội", ông Cường nói.