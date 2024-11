Tín dụng xanh – động lực phát triển bền vững: Làm sao để vốn xanh “tự tìm đến”? (Bài 3)

Ông Danh Mẫm, xã Đông Yên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) phát triển mô hình tôm sạch - lúa thơm từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang, cho thu nhập cao gấp gần 3 lần so với độc canh cây lúa, và gần 2 lần so với chỉ nuôi tôm. Ảnh: Trà My