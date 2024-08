Kinh hoàng: 15 con trâu của đồng bào dân tộc Raglai bị chết thảm do dính bẫy thú rừng ở Ninh Thuận

Trâu chết do dính bẫy thú rừng

Chiều 29/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Chamaleá Hiêu, Chủ tịch UBND xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết, địa phương đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc trâu nhà bị chết do dính bẫy thú rừng và đã làm văn bản gửi các các ngành liên quan để phối hợp xử lý sự việc trên.

Trâu nhà chăn thả không thấy trở về, người nha đi tìm thì phát hiện bị dính bẫy chết trong rừng ở xã miền núi Phước Kháng, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Ảnh: Người dân cung cấp.





Theo ông Hiêu, qua rà soát đến nay trên địa bàn xã có 15 con trâu của 2 hộ dân bị chết do mắc bẫy thú rừng.

Số trâu này đều được chăn thả ở khu vực rừng, thuộc khu vực rừng của Ban quản lý liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu quản lý.

Người dân địa phương cho biết, đa số trâu bị chết do dính phải các loại bẫy chông bằng sắt, bẫy thòng lọng bằng dây cáp…

Khi trâu bị mắc bẫy nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến kiệt sức và chết.

Bẫy chông bằng sắt được người dân xã miền núi Phước Kháng, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) phát hiện. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ông Katơ Lội ở thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng cho biết, từ trước đến nay người Raglai ở địa phương vẫn thường quen chăn thả gia súc dưới tán rừng nhưng chưa xảy ra việc gì. Tuy nhiên thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng trâu chết do dính bẫy thú rừng.

"Gia đình có 14 con trâu bị chết ở mắc bẫy. Trâu thả vào rừng mấy ngày không thấy về, gia đình đi tìm kiếm thì thấy trâu đã chết do mắc bẫy. Có con khi tìm thấy thì chỉ còn lại bộ xương…", ông Lội cho hay.

Cũng có trâu chết do mắc bẫy thú rừng, ông Mai Toán ở thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng, vụ việc trâu chết do dính bẫy xảy ra gần đây không những gây thiệt hại kinh tế cho gia đình mà còn để lại tâm lý bất an đối với các hộ dân khác ở địa phương.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương, đơn vị cũng đã vào cuộc ra soát vào tháo bỏ nhiều bẫy thú rừng.

Trâu chết thảm trong rừng do dính bẫy thú rừng được người dân xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) chụp lại. Ảnh: người dân cung cấp.

Trong thời gian tới đơn vị này cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, đồng thời phối hợp tuyên truyền đến người dân về việc chăm sóc và bảo vệ đàn gia súc, tránh để xảy ra sự việc trâu chết gây thiệt hại cho người dân.