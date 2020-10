Tin mới nhất về bầu cử Mỹ 2020: Bất ngờ với điều chưa từng có

Bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là cuộc canh tranh giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Đại dịch Covid-19 đã phần nào làm phức tạp quá trình bỏ phiếu năm nay. Nhiều người đã bị buộc phải tham gia bỏ phiếu qua thư với số lượng chưa từng có.

Hiện tại, hơn 14 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu cho tổng thống tiếp theo của họ, theo dữ liệu từ Dự án Bầu cử Mỹ.

Con số này bao gồm cả những lá phiếu được bầu trực tiếp và những lá phiếu vắng mặt hoặc gửi qua đường bưu điện cho các văn phòng bầu cử địa phương.

Hiện số người đi bỏ phiếu sớm chỉ riêng ở Vermont - 95.885 phiếu - đã chiếm gần 30% tổng số cử tri đi bầu của bang vào năm 2016.

Tại Wisconsin, Virginia và Nam Dakota, con số này ở mức khoảng 25% so với mức của năm 2016, theo dữ liệu từ Đại học Florida.

Tỷ lệ bỏ phiếu sớm năm nay ở Mỹ rất cao.

Tại Georgia, nơi có số phiếu kỷ lục 128.590 phiếu đã được bỏ vào ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm hôm thứ Hai 12/10 - tăng hơn 40% so với 4 năm trước.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao đã dẫn đến việc nhiều người phải xếp hàng dài chờ đợi hàng giờ đồng hồ.

Ở Kansas, Oregon, West Virginia và Virginia, thời hạn đăng ký bỏ phiếu là vào tối thứ Ba (13/10).

Tuy nhiên, hàng nghìn người đã không thể bỏ phiếu trong nhiều giờ sau khi mạng internet của bang bị cắt do đứt cáp.

Một vụ kiện liên bang đã được đệ trình ở Virginia, yêu cầu gia hạn 48 giờ về việc đăng ký bỏ phiếu.

Giám đốc Dự án Bầu cử Michael McDonald cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NPR rằng, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay là "chưa từng có".

Ông McDonald cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ thấy số lượng người đi bỏ phiếu sớm như vậy".

Ông McDonald cũng đưa ra lý do khiến tỷ lệ bỏ phiếu sớm năm nay ở Mỹ cao hơn các năm khác. Theo đó, những thay đổi đối với luật bầu cử của tiểu bang do đại dịch Covid-19 đã mở rộng các lựa chọn bỏ phiếu có nghĩa là mọi người có thể bỏ phiếu tại nhà, do đó làm tăng số lượng phiếu bầu.