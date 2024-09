TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Một người nước ngoài bị đâm tử vong; đâm chết bạn gái, xả bình gas đốt phòng trọ

Một người nước ngoài bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Hồ Tiền Phong (SN 2001, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Hồ Tiền Phong tại cơ quan công an. Ảnh: CABD.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/9, Phong bị cha của mình đánh vì thường xuyên ăn nhậu không lo làm việc.

Do bực tức, Phong từ trong dãy trọ chạy ra đường tự lao người vào xe ô tô của ông L.W.F (SN 1960, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) đang đậu bên đường làm móp cửa xe, nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Ông F lấy cây gậy Golf đánh vào lưng Phong. Sau đó, Phong chạy về phòng trọ lấy 1 cây kéo bằng kim loại quay lại đâm khiến nạn nhân gục ngã.

Phát hiện vụ việc, người dân đã căn ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, ông L.W.F đã tử vong trước khi vào viện.

Lúc này, tổ tuần tra vũ trang của Công an phường An Phú nhận được tin báo đã đến hiện trường, bắt giữ đối tượng Hồ Tiền Phong cùng tang vật gây án.

Đâm bạn gái tử vong, xả bình gas đốt phòng trọ

Tối 3/9, Công an TP.Tân Uyên phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ án mạng xảy ra ở một nhà trọ trên đường ĐT746, phường Uyên Hưng, TP.Tân Uyên.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ đối tượng đâm bạn gái tử vong, xả bình gas đốt phòng. Nguồn: Tiền Phong

Thông tin ban đầu, một nam thanh niên đã đâm bạn gái tử vong trong phòng trọ. Đối tượng sau đó xả bình gas châm lửa đốt phòng trọ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đối tượng đâm bạn gái tử vong, xả bình gas đốt phòng trọ. Nguồn: Lao Động

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã dùng bình chữa cháy phun vào phòng trọ buộc nghi phạm phải tự mở cửa. Ngay sau đó, công an đã khống chế, đưa nghi phạm giết người về trụ sở để lấy lời khai.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, giữa nghi phạm và nạn nhân có tình cảm với nhau. Do ghen tuông nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: Lao Động

Do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Danh tính nghi phạm và nạn nhân vẫn chưa được công bố.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tòa tuyên án cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Sáng 4/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex, án 36 tháng tù cùng 40 triệu đồng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hưng, cựu Phó Tổng giám đốc Vimedimex, 18 tháng tù cho hưởng án treo (tù treo); Tạ Thị Vân, cựu Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Bắc Từ Liêm, 15 tháng tù treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch Vimedimex, bị phạt 36 tháng tù.

Với nhóm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng", tòa phạt bị cáo Bùi Thanh Huyền, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Hà Nội, án 36 tháng tù treo; Nguyễn Thị Cẩm Lê, cựu cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, 30 tháng tù treo.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Diệu Linh, cựu Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (VVAI); Nguyễn Ngọc Thắng, cựu Phó Tổng giám đốc VVAI; Nguyễn Đức Phương, cựu thẩm định viên VVAI; Trần Công Tuyên, cựu Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh; Vương Thị Thu Thủy, cựu chuyên viên Ban Quản lý dự án Đông Anh, phải nhận mức án từ 15 đến 24 tháng tù treo.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo trong quá trình thẩm định, ban hành chứng thư thẩm định giá về việc bán đấu giá đất khu phía nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương (Đông Anh, Hà Nội) không khách quan mà làm theo chỉ đạo, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử vụ án.

Trong lần xét xử trước, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị phạt Nguyễn Thị Loan và tất cả các bị cáo án tù treo nhưng họ vẫn không chấp nhận, kêu oan hoặc đề nghị điều tra lại.

Bà Loan còn cho rằng có nhiều lời khai của mình bị lập khống, lập một lúc ở hai nơi xa nhau… Tuy nhiên, tòa án xác định cựu Chủ tịch Vimedimex có nhiều lời khai tại những thời điểm khác nhau, có cam đoan và ký nháy. Một số lời khai của bị cáo Loan còn có chứng kiến của luật sư nên ý kiến về việc lời khai bị cắt ghép là không có cơ sở.

Tòa xác định hành vi của nữ bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước. Trong vụ án, bị cáo Loan có vai trò cao nhất trong việc vi phạm đấu giá đất Tiêu Dương nên cần cách ly ra khỏi xã hội mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo buộc, ngày 27/2/2020, UBND TP.Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020, giao cho UBND huyện Đông Anh công khai kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội).

Ngày 28/2/2020, UBND huyện Đông Anh phê duyệt Kế hoạch 71/KH-UBND đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020, trong đó có dự án nói trên.

UBND huyện giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh - đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư các ô đất thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương.

Quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội). Các bị cáo Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương là thẩm định viên, có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng trong quá trình trên, các bị cáo đã không định giá đất khách quan mà định giá đất theo đề nghị của bị cáo Trần Công Tuyên (Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội) và Vương Thị Thu Thủy (chuyên viên Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh), thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế.

Hậu quả, làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của bà Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.

Quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, bà Nguyễn Thị Loan còn dùng pháp nhân của 3 công ty đều do mình điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với những bị cáo khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm và công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc về bị cáo Loan.

Mái ấm Hoa Hồng bị phản ánh bạo hành trẻ em được cấp phép nuôi 39 trẻ, nhưng lúc kiểm tra có 85 trẻ

Chiều 4/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc phản ánh trẻ em bị bạo hành tại cơ sở mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.



Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM tại buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, sự việc xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, quận 12 là nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, sau khi báo chí đăng tải về vụ việc, Sở đã có mặt tại mái ấm Hoa Hồng để làm việc.

Cơ sở mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Đăng Khôi.

Lực lượng chức năng có mặt tại mái ấm Hoa Hồng vào chiều 4/9. Ảnh: Đăng Khôi.

Thời điểm có mặt tại mái ấm Hoa Hồng có 85 trẻ em, cụ thể 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi, từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi có 36 trẻ, từ 36 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi có 30 trẻ, từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi có 3 trẻ, đang điều trị tại bệnh viện 1 trẻ.

Trước mắt, đơn vị đã đề xuất và đã chuyển 85 trẻ đến các cơ sở bảo trợ xã hội như Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để cách ly trẻ ra khỏi môi trường có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Bên cạnh đó, Sở đã đề nghị UBND quận 12 chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Tăng Minh cho hay, hiện trên địa bàn TP có 79 cơ sở, trong đó có 16 cơ sở công lập và 63 cơ sở ngoài công lập (một số do TP cấp phép, một số do địa phương cấp phép). Hàng năm sở đều có hoạt động kiểm tra các cơ sở, mái ấm công lập, ngoài công lập.

Theo ông Minh, hiện vụ việc đang được điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin về nhân thân những người liên quan tại mái ấm.

Về việc kiểm tra mái ấm Hoa Hồng gần nhất vào thời gian nào, sở cho biết sẽ xem lại thông tin báo cáo từ quận 12. Việc thu, chi của mái ấm này thuộc thẩm quyền quản lý của quận 12.

Cũng theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, vụ việc trên cho thấy trách nhiệm rất lớn của địa phương. Trong trường hợp này, chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, điển hình là giấy phép cho quy mô hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ chỉ 39 em nhưng Mái ấm Hoa Hồng có tới 85 em.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng quận 12 cũng đã thu hồi giấy phép hoạt động của mái ấm Hoa Hồng.

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, báo chí và mạng xã hội đã phản ánh về việc trẻ em bị bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng bạo hành dã man.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại cơ sở này để làm việc.

Được biết, mái ấm Hoa Hồng do bà Hương làm chủ. Tại đây được cho là nuôi hàng chục trẻ mồ côi, cưu mang phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn, người già…

Theo phản ánh của báo chí, bảo mẫu tại cơ sở này đã có hành vi đánh đập dã man trẻ. Trong các đoạn clip cho thấy, bảo mẫu dùng một tay xách trẻ, ném lật úp lên nệm, đánh vào tay chân…

Thậm chí người phụ còn ngồi lên người các trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh đến chảy máu miệng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng quận 12 tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bắt một đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 15 bánh heroin

Ngày 4/9, đại tá Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Công an huyện Mường Nhé vừa phá thành công chuyên án 824T, bắt một đối tượng mua bán, vận chuyển lượng lớn heroin.

Đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Thử (sinh năm 1997), trú tại bản Xà Quế, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.



Trước đó, vào hồi 11 giờ 5 phút ngày 28/8, tại khu vực bản Co Lót 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Công an huyện Mường Nhé chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Nhé tổ chức phá chuyên án 824T, bắt đối tượng Sùng A Thử cùng tang vật là 15 bánh heroin (khoảng 5,2kg), một xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng Sùng A Thử và tang vật 15 bánh heroin bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Khi Thử phát hiện bị vây bắt, đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt nhưng với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, lực lượng phá án đã khống chế, bắt giữ đối tượng; đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án.

Tại cơ quan công an, Sùng A Thử khai nhận mua số ma túy trên tại Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.