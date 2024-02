Một trung úy cảnh sát cơ động hy sinh trong lúc tuần tra trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/2, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đang làm các thủ tục tổ chức và lo hậu sự cho một trung úy cảnh sát cơ động trong lúc tuần tra trên đường thì bị nạn và hy sinh sáng 14/2.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã phân công tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận hỗ trợ người dân về quê ăn Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh minh họa: Công an Bình Thuận

Đến 5 giờ 42 phút ngày 14/2, trung uý T.Đ.L (cán bộ Công an huyện Đức Linh đang tăng cường cho Phòng Cảnh sát giao thông) điều khiển xe ôtô, trên xe có trung uý P.T.P (cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tăng cường cho Phòng Cảnh sát giao thông) đang thực hiện ca tuần tra kiểm soát theo kế hoạch. Khi đến km 1767+800 Quốc lộ 1A, thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì không may xe ô tô va vào trụ bê tông bên đường và lao xuống mương nước.

Vụ tai nạn làm trung úy T.Đ.L, trung úy P.T.P bị thương và ngay lập tức cả hai được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, trung úy P.T.P đã hy sinh, trung úy T.Đ.L bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh đang chỉ đạo xử lý vụ việc. 

Kẻ giết cô gái trẻ ở Thủ Đức (TP.HCM) bị khởi tố nhiều tội danh



Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999, quê Tiền Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.



Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nạn nhân là chị Vi Thị T (SN 1999, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), làm việc tại 1 công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức.

Chiều 9/2 (30 Tết), Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, nhận tin báo của gia đình chị Vi Thị T, hiện thuê trọ ở đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều 29 Tết.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích người mất liên lạc.

Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ việc vào chiều tối 14/2.

Tại nhà trọ nơi chị T ở, cảnh sát ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường.

Qua hình ảnh từ camera ghi lại, chị T không ra khỏi phòng tọ từ 14h ngày 8/2, đồng thời xác định chị T chưa về nhà tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Từ kết quả báo cáo của Công an TP.Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an TP.HCM nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại.

Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại cuộc họp ban chuyên án. Ảnh: CACC

6 tổ công tác được thành lập khẩn trương rà soát hiện trường, các địa điểm liên quan. Ảnh: CACC

Ngày 12/2, Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm tăng cường lực lượng của các phòng nghiệp vụ cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an TP.Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của nạn cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương.

Qua đó, cảnh sát phát hiện Khoa, hiện thuê trọ tại phòng trọ số 14 chung dãy trọ với chị T có nhiều biểu hiện bất thường. Hình ảnh từ camera cũng ghi nhận hôm 30 Tết, Khoa chở nhiều túi nylon đen bằng xe máy ra khỏi khu trọ.

Hình ảnh chị T vào nhà trọ vào sáng 8/2 và mất liên lạc với gia đình.

Đối tượng Khoa bị khởi tố. Ảnh: CACC

Đối tượng Nguyễn Đăng Khoa được đưa đến các điểm phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: CACC

Chưa đầy 24h khẩn trương truy xét, tổ công tác đã bắt giữ Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về Công an TP.HCM để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận khoảng 15h ngày 8/2, Khoa dẫn dụ chị T qua phòng trọ với lý do phụ giúp dọn đồ đạc. Khi chị T qua phòng trọ, Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản.

Khoa dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm khiến chị T tử vong. Ngay sau đó, Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị T.

Ngoài ra, Khoa còn cướp 1 lắc tay, 1 nhẫn trên người, 2 cái nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị T.

Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phân thi thể của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ Khu Công nghệ cao, TP.Thủ Đức.

Điều tra vụ Chủ tịch UBND xã ở Lâm Đồng tử vong tại cơ quan ngày mùng 5 Tết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/2, Công an TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông L.V.T - Chủ tịch UBND xã Lộc Nga (TP.Bảo Lộc) tử vong tại cơ quan.

Thông tin ban đầu, trong ngày 14/2, một số cán bộ thuộc xã Lộc Nga đến cơ quan trực Tết thì phát hiện ông T. tử vong tại nhà vệ sinh của cơ quan trong tư thế treo cổ.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ Chủ tịch xã Lộc Nga (Lâm Đồng) tử vong tại cơ quan ngày mùng 5 Tết.

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau đó, Công an TP. Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ông T. là Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bảo Lộc, sau đó làm Chủ tịch UBND xã Lộc Nga nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo một số cán bộ tại xã Lộc Nga, gần đây, ông T. không có biểu hiện gì bất thường.

Vì sao 3 học viên cai nghiện tử vong sau khi nghiền thuốc ho pha nước ngọt để uống?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/2, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến 3 học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tử vong sau khi nghiền thuốc ho pha nước ngọt để uống.



Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định loại thuốc ho mà 3 nạn nhân pha với nước ngọt để uống là thuốc ho long đờm.

Các học viên cai nghiện ma túy ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh minh họa: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Khi các nạn nhân uống thuốc số lượng quá nhiều, xảy ra tình trạng phù phổi dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 19h ngày 9/2, anh T.T.L (SN 1996, ngụ xã Phước Tân), anh T.X.A (SN 1988, ngụ TP.Vũng Tàu) và anh N.V.D (SN 1988, ngụ TP.Vũng Tàu) đổ thuốc ho nghiền thành bột vào nước ngọt để uống.

Sáng 10/2, cả 3 có biểu hiện nôn ói, đau đầu nên nhân viên Phòng y tế của cơ sở đến khám bệnh, truyền nước.

Đến hơn 21h cùng ngày, anh A có biểu hiện co giật nên nhân viên chuyển lên tuyến trên thì đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại cũng có biểu hiện tương tự và được chuyển đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Đến ngày 11/2, anh L và anh D cũng tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục làm rõ.

Đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 4 người tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 15h40 ngày 14/2, tại Km 261 + 700, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 24C – 089.91 của Công ty TNHH Dịch vụ nhà sạch Lào Cai do Nghiêm Văn B (33 tuổi, trú tại tổ 6, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai) điều khiển hướng Lào Cai – Hà Nội với 2 xe mô tô đi hướng ngược chiều.

Video: Đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 4 người tử vong tại chỗ. (Nguồn: Lào Cai New)

Cụ thể, xe máy BKS 24HB - 099.08 trên xe có Nguyễn Văn H. (13 tuổi, trú tại tổ 11, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Trần Anh M. (17 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát) và xe máy BKS 24B1 - 057.91 trên xe có Đặng Tuấn A. (18 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) và Phàn Khánh N. (15 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát). Hậu quả: 4 người đi trên 2 xe máy tử vong tại hiện trường; 2 xe máy, 1 xe ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định 2 xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc.



Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 14/2. Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, chống ùn tắc trên đường cao tốc.